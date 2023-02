Bose Soundbar fast für die Hälfte: Premium TV-Klang zum Tiefpreis

Für einen hochwertigen Klang bezahlt man schonmal eine größere Summe. Die Soundbar 700 von Bose richtet sich an Nutzer mit hohen Erwartungen an ihr Sound-Erlebnis. Normalerweise ist der Preis für die Bar bei knapp 900 Euro angesiedelt – jetzt ist sie um 44 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 499 Euro. Das kann die TV-Lautsprecherleiste von Bose und so gut ist der Deal.

Bose Soundbar 700: Das kann der Lautsprecher

Das Angebot zur Bose Soundbar 700 läuft im Rahmen des WSV bei MediaMarkt. Der läuft noch bis zum 8. Februar und hält einige Schnäppchen bereit. Aber nun zurück zur Soundbar. Der Bose TV-Lautsprecher kommt in einem eleganten und schmalen Design, wodurch er unscheinbar unterhalb des Fernsehers seinen Platz findet. Der Angebotspreis gilt zudem nur für das Modell in Schwarz – die weiße Variante ist bei MediaMarkt bereits ausverkauft.

Bose verspricht bei seiner Premium-Soundbar einen Spitzenklang mit klaren Höhen und kräftigen Tiefen. Dazu sind in dem TV-Lautsprecher die Sprachassistenten Alexa und Google Assistant direkt integriert. Dadurch lässt sich per Sprachbefehl Musik starten und stoppen oder sonstige Funktionen der Assistenten direkt nutzen. Jeder Sprachbefehl wird dank insgesamt acht Mikrofonen selbst bei hoher Lautstärke problemlos verstanden. Weiterhin ist die Soundbar kompatibel mit WLAN, Bluetooth, Chromecast built-in und mehr Wiedergabe-Optionen. So kannst du deine Musik direkt von deinem Gerät oder per Sprachsteuerung abspielen.

So gut ist der Deal wirklich – ein Anbieter ist sogar noch günstiger

Doch wie gut ist das aktuelle Angebot bei MediaMarkt nun eigentlich? 44 Prozent Rabatt klingen natürlich auf den ersten Blick verlockend, jedoch ist der Vergleich mit dem Preis der vergangenen Monate viel aussagekräftiger. Deshalb wagen wir einmal den Blick auf den Preisverlauf. Und der zeigt: Hier fällt der Rabatt zwar nicht ganz so hoch aus, dennoch war die Bose-Soundbar noch nie so günstig wie jetzt. Seit Marktstart hat sich der Preis außerdem fast halbiert. Somit ist jetzt ein guter Zeitpunkt für ein Schnäppchen. Das Angebot bei MediaMarkt läuft im Zuge des WSV noch bis zum 8. Februar – sofern das Produkt noch vorrätig ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Laut Preisvergleich gibt es jedoch sogar für kurze Zeit noch einen günstigeren Anbieter. Zu finden ist das Angebot bei eBay. Hier stehen zwar zunächst 519,99 Euro auf der Artikelseite. Mit dem Gutscheincode „POWEREBAY6“ streichst du aber noch einmal 31,20 Euro von der Rechnung und landest dadurch bei unter 490 Euro. Allerdings läuft der Gutschein am 3. Februar aus und die Soundbar ist mit dem Hinweis „begrenzte Stückzahl verfügbar“ versehen. Das Angebot kann also auch schnell vergriffen sein.