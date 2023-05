Bluetooth-Box bei Amazon im Preissturz: Dieser Lautsprecher ist perfekt für unterwegs

Der Bluetooth-Lautsprecher Soundcore Anker Motion Boom Plus ist bei Amazon aktuell 28 Prozent im Preis gesenkt und somit für nur noch 129,99 Euro statt sonst 179,99 Euro (UVP) erhältlich. Die Box ist dabei tragbar und vor Staub und Wasserspritzern geschützt. Einem Tag am See oder Strand hält der Lautsprecher somit problemlos stand. Das kann die Bluetooth-Box und so gut ist der Deal.

Bluetooth-Box mit 80 Watt Stereo-Sound – so geht’s sogar mit Rundum-Klang

Deine Bluetooth-Box soll nicht nur einen guten Klang liefern, sondern auch besonders flexibel sein? Der Soundcore Anker Motion Boom Plus Lautsprecher beschallt einerseits dein Wohnzimmer mit kräftigen Sounds, kann aber genauso gut unterwegs eingesetzt werden. Mit einem mitgelieferten Tragegurt transportierst du den schlichten Lautsprecher leicht von A nach B.

Die Bluetooth-Box spielt deine Musik über zwei 30-Watt-Woofer und einen Hochtöner mit 10 Watt ab. Dank BassUp-Technologie verstärken sich zudem die Tiefen in Echtzeit – für dich entsteht somit ein noch satterer Bass. Titantreiber ermöglichen zudem einen starken Raumklang. Cool ist außerdem: Dank PartyCast 2.0 kannst du mehrere Soundcore PartyCast-Lautsprecher miteinander verbinden und Rundum-Sound auf deiner nächsten Gartenparty erzeugen.

Das macht den Lautsprecher zu einer echten Outdoor-Box

Die Bluetooth-Box von Soundcore ist zudem mit einem 13.400-mAh-Akku ausgestattet, der dich bis zu 20 Stunden kabellos mit Musik versorgt. Somit hält er auch einem langen Ausflugstag ohne Probleme stand. Was ihn aber zu einem echten Outdoor-Lautsprecher macht: Er ist IP67-zertifziert und dadurch nicht nur vor Staub und Regen geschützt, sondern etwa auch vor verschüttetem Kaffee. Und übrigens lässt sich der Lautsprecher auch als mobiler Energiespeicher verwenden. So kannst du Smartphone und Co. auch beim Camping mittels USB-Kabel aufladen. Via Bluetooth 5.3 verbindest du dich stabil mit dem Lautsprecher – bei Bedarf kannst du das jeweilige Gerät auch per AUX-Kabel mit der Box verbinden.

Nun zum Preis. Bei Amazon bekommst du die Bluetooth-Box derzeit zum Angebotspreis von 129,99 Euro statt 179,99 Euro. Das ist ein richtig guter Preis, denn auf dem Preisschild des Lautsprechers steht sonst regelmäßig deutlich mehr (siehe Preisverlauf unten). Bis auf einen kurzen Zeitraum im März war der Lautsprecher im laufenden Jahr bisher immer teurer. Günstiger hat außerdem aktuell niemand den Lautsprecher im Sortiment – du bekommst ihn also bei Amazon zum absoluten Bestpreis.

