Die Oster-Angebote bei Amazon sind heute gestartet und laufen noch bis zum 25. März. Der Onlinegigant reduziert während der Rabatt-Aktion Produkte aus sämtlichen Kategorien. In diesem Artikel widmen wir uns den besten Deals rund um Werkzeug von Bosch Professional. Unsere Auswahl beinhaltet dabei nur Bestpreise. Das heißt: Du findest die Werkzeuge derzeit nirgendwo sonst im Netz.

Bosch Professional: Linienlaser und Exzenterschleifer

Wer bei der Fliesenverlegung oder beim Ausrichten von Rohren und Lichtschaltern präzise arbeiten möchte, setzt auf einen Linienlaser. Bei Amazon ist gerade der Bosch Professional Linienlaser GLL 2-10 im Angebot für 79,99 Euro und somit zum besten Preis im Netz erhältlich. Er kann zwei Laserlinien erzeugen, um sowohl horizontal als auch vertikal perfekt arbeiten zu können. Für eine hohe Genauigkeit kannst du je nach Projekt auch in den Kreuzlinienmodus wechseln. Der rote Laser ist für einen Arbeitsbereich von bis zu 10 Meter geeignet, wird mit einer Aufbewahrungstasche geliefert und bekommt Energie durch drei AA-Batterien.

Einen beeindruckenden Preissturz macht derzeit außerdem der Bosch Professional 18V System Akku Exzenterschleifer „GEX 18V-125“. Der Bestseller Nr.1 bei Amazon in der Kategorie „Exzenterschleifer“ ist jetzt für nur noch 117,99 Euro im Angebot (Link zum Preisverlauf und -vergleich). Der kabellose Exzenterschleifer mit 125 mm Scheibendurchmesser eignet sich fürs Grundschleifen von verschiedenen Oberflächen oder um etwa Lacke zu entfernen und Untergründe zu veredeln. Mit einem ergonomischen Griff bietet das Werkzeug optimale Kontrolle bei der Arbeit. Die Geräte der 18V-Serie sind der Goldstandard unter den Werkzeugen und sind auch bei Handwerken sehr gefragt.

Bosch Professional 18V Exzenterschleifer im Angebot bei Amazon.

Praktisch: Eine Staubabsaugung ist direkt in den integrierten Staubbeutel am Werkzeug möglich. So kannst du wirklich komplett kabellos arbeiten. Alternativ lässt er sich aber auch mit einem Allzweck-Staubabsauger verbinden. Wichtig: Ein Schleifteller (125 mm), Schleifpapier und der Staubbeutel sind zwar mit dabei, Akkus und Ladegerät sind jedoch nicht enthalten. Den passenden Akku holst du dir hier direkt dazu oder im Set mit zwei Akkus und Ladegerät.

Akkuschrauber, Bohrhammer und Akku-Kreissäge im Angebot

Was außerdem in keinem Haushalt fehlen darf, ist ein Akkuschrauber. Bei Amazon kommst du gerade besonders günstig an den sehr kompakten Bosch Professional Akkuschrauber Bosch GO. Der ist nicht viel größer als ein herkömmlicher Schraubenzieher, erleichtert jedoch den Möbelaufbau und sonstige Reparaturen ungemein. Er verfügt über insgesamt fünf Drehmoment-Einstellungen und einen ergonomischen Griff. Mit 360 Umdrehungen/Minute sind Schrauben im Nu in Metall oder Holz gedreht. Im Set enthalten ist weiterhin eine praktische Aufbewahrungsbox sowie ein 25-teiliges Bit-Set für diverse Schrauben. Ein USB-Ladekabel zum Aufladen ist ebenfalls enthalten. Und der Preis: 57,85 Euro während der Oster-Deals – ebenfalls aktueller Bestpreis!

Weiterhin lohnt sich ein Blick auf die Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G für 159,99 Euro oder das 3-teilige Zangen-Set für 30,99 Euro. Auch der Bosch Professional Bohrhammer GBH 2-28 F für 213,99 Euro könnte für den einen oder anderen interessant sein. Während der Oster-Deals sind darüber hinaus auch viele weitere Produkte der Bosch „Home and Garden“-Reihe reduziert. Du kannst dich also auch günstig mit hochwertigen Geräten für die bevorstehende Gartensaison eindecken. Und auch sonst gibt’s spannende Deals in der Rabatt-Aktion aus fast allen Bereichen – zum Beispiel gibt es einen der besten Bluetooth-Lautsprecher zum besten Preis jemals. Schau doch einfach mal vorbei.