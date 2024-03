Ganze 66 Prozent streicht Aldi momentan vom Verkaufspreis eines Akku-Bohrschraubers samt Zubehör. Für nur noch 49,99 Euro bekommst du so ein hochwertiges 20-V-Werkzeug inklusive Akku, Ladegerät, Bits und vielem mehr. Wir schauen uns den kabellosen Bohrschrauber genauer an und zeigen dir, was alles im Lieferumfang inklusive ist.

Akku-Bohrschrauber & umfangreiches Zubehör – Das wird dir alles geboten

Im Angebot für 49,99 Euro ist dabei der Akku-Bohrschrauber C-DTB74/1-X der Marke Scheppach. Das 20-V-Gerät verfügt über ein 2-Gang-Getriebe, eine stufenlose Drehzahleinstellung sowie ein maximales Drehmoment von 50 Nm. Dadurch garantiert das Werkzeug müheloses Bohren und Schrauben in verschiedene Materialien wie Holz und Metall. Besonders cool ist dabei auch die LED-Ladeanzeige, über die du stets im Blick hast, wie viel Power noch im Bohrschrauber steckt. Über einen Gürtelclip kannst du das Werkzeug zudem ganz einfach an deinen Gürtel befestigen, beispielsweise, wenn du fürs Arbeiten eine Leiter besteigen musst.

Lieferumfang des Akku-Bohrschraubers

Neben dem Akku-Bohrschrauber selbst bekommst du hier aber noch deutlich mehr geliefert. Zum einen gibt’s direkt den passenden 20-V-Akku samt Ladegerät dazu. Hinzu kommt dann noch ein 74-teiliges Zubehör-Set im robusten Tragekoffer. Hier sind unter anderem 40 Bits, ein Bithalter, 14 Metallbohrer und fünf Holzbohrer inklusive. Dadurch ist der Akku-Bohrschrauber direkt einsatzbereit und deinem nächsten Heimwerkerprojekt steht nichts im Weg. Doch auch weitere praktische Gadgets wie acht Steckschlüsseleinsätze, ein Maßband sowie ein Cuttermesser sind Teil des Lieferumfangs.

66 Prozent Rabatt: Aldi sorgt für Discountpreis

Dieses wirklich umfangreiche Gesamtpaket zum Akku-Bohrschrauber ist bei Aldi aktuell satte 66 Prozent günstiger zu haben. Dadurch stehen statt 149,95 nur noch 49,99 Euro auf der Rechnung. Aldi veranschlagt allerdings noch weitere 5,95 Euro für den Versand. Trotzdem: Hierbei holst du dir hochwertiges Akku-Werkzeug samt nützlichem Zubehör zum kleinen Preis.