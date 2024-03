Während im Amazon Online-Store die Oster-Deals mit einigen starken Angeboten laufen, gibt’s jetzt auch einen coolen Deal zum Musikstreaming-Dienst Amazon Music Unlimited. Statt nur einen Monat kannst du den Dienst gerade ganze 3 Monate lang kostenfrei nutzen. Normalerweise würde dich das Abo 10,99 Euro pro Monat kosten. Allzu lange solltest du aber nicht warten, da das Angebot nur noch bis zum 30. April läuft.

Amazon Music Unlimited: Das steckt drin

Wie Spotify oder Apple Music, bietet auch Amazon Music Unlimited eine große Auswahl an Songs, die du zu Hause oder unterwegs streamen kannst. Rund 100 Millionen Lieder stehen dir dabei in HD zur Verfügung und Millionen Songs sogar in Ultra HD. Immer mehr Musik kannst du sogar in Dolby Atmos oder 360 Reality Audio streamen.

So kannst du über dein Smartphone, Tablet oder Amazon Echo deine Lieblingsmusik in hervorragender Qualität hören. Die Auswahl geht dabei über sämtliche Musikgenres hinweg und eine Vielzahl an Podcasts steht dir ebenso zur Verfügung. Sogar exklusive Amazon-Shows, die du sonst nirgendwo findest, sind hier inklusive. Praktisch: Deine Musik kannst du dir auch herunterladen und so offline hören – perfekt für kleine Handytarife oder Orte mit schlechtem Empfang.

Die 3-monatige Testphase bietet dir also eine Menge Möglichkeiten. Dafür aber im Grunde keine Nachteile, da du das Abo im Wert von insgesamt rund 33 Euro einfach geschenkt bekommst. Wenn du rechtzeitig kündigst, entstehen für dich keinerlei Kosten. Du kannst es also einfach mal ausprobieren. Wenn du anschließend kein Interesse mehr hast, solltest du das Abo allerdings zeitig kündigen, da im Anschluss 10,99 Euro pro Monat anfallen (9,99 Euro/Monat als Prime-Kunde).

Die Deal-Highlights zusammengefasst

Über 100 Millionen Songs und Podcasts

Hervorragende Soundqualität

Exklusive Amazon-Shows

Offline Musikhören

32,97 Euro über 3 Monate – völlig kostenfrei!

– völlig kostenfrei! Jetzt kostenlos testen!

Wenn du noch mehr coole Angebote von Amazon suchst, solltest du auf keinen Fall die Oster-Deals Aktion verpassen. Hier sind nämlich einige richtig gute Schnäppchen zu finden. Obacht: Die Rabattaktion läuft nur noch kurze Zeit – am 25. März ist Schluss!