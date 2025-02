Tefal-Pfannen im Abverkauf: Amazon haut Jamie-Oliver-Serie raus

Deal-Alert bei Amazon: Tefals Jamie-Oliver-Serie wird gerade zu drastisch reduzierten Preisen angeboten. Wir zeigen, in welchem Set du jetzt mehr sparst als am Black Friday – und was die Pfannen alles versprechen. Mit der „Jamie-Oliver-Serie“ ist dem Küchengeräte-Hersteller Tefal einst ein echter Coup gelungen. Die Pfannen sind langlebig, beliebt und nicht allzu teuer. Jetzt gibt es wieder eine extra gute Gelegenheit für Schnäppchenjäger.

20, 24 & 28 cm – Tefal-Pfannen im 3er-Set billiger als am Black Friday

Amazon liefert dir aktuell ein echtes Top-Angebote zu den beliebten Tefal-Produkten. Die drei gängigen Pfannen-Größen mit 20, 24 und 28 Zentimetern sind jetzt nochmal ein Stück günstiger, als sie beispielsweise am Black Friday waren.

Für glatt 85 Euro bekommst du die drei Bratpfannen mit dickem Boden und Kunststoffgriff (dennoch backofenfest) jetzt im Sale. Unter 90 Euro ist das Set eigentlich selten zu haben. Jetzt will Amazon die Lager aber wohl richtig leeren und hat den Abverkauf eingeläutet.

Jamie Oliver Pfannen: Darum sind sie so beliebt

Doch was zeichnet die Jamie Oliver Pfannen von Tefal überhaupt aus? Die hochwertigen Bräter sind aus Edelstahl gefertigt und zudem mit einer langlebigen Antihaft-Beschichtung ausgestattet. Diese ist vollständig frei von PFOA, Blei sowie Cadmium und sorgt dafür, dass die Starkoch-Pfanne besonders robust und gleichzeitig auch leicht zu reinigen ist. Die Pfannen eignen sich außerdem für alle Herdarten, einschließlich Induktion. Zudem kannst du sie problemlos bis zu einer Temperatur von 210 Grad Celsius im Backofen verwenden.

Der rote Punkt verfärbt sich, sobald die Pfanne die richtige Temperatur erreicht hat

Zu den besonderen Merkmalen zählt des Weiteren das sogenannte Thermo-Signal. Dieser Punkt innerhalb der Pfanne färbt sich dunkelrot, sobald diese optimal vorgewärmt ist. Zusätzlich sorgt die Thermo-Fusion Induktionstechnologie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, was für konsistente Bratergebnisse sorgt. Vor allem zu den aktuellen Angebotspreisen lohnen sich die Tefal-Pfannen daher ungemein.

