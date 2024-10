Alles auf einen Blick: Die besten Prime Day Deals des Tages

Shopping-Events wie der derzeit laufende Prime Day (8. und 9. Oktober) sind die ideale Gelegenheit, um echte Schnäppchen abzugreifen. Gleichzeitig ist man beim reinen Blick auf die Angebotsseite von Amazon recht schnell überfordert. Hunderte Produkte sind zeitgleich im Sale und werden mit teils absurd hohen Rabatten versehen. Doch welche Angebote lohnen sich wirklich und wo solltest du auf jeden Fall genauer hinschauen? Wir geben dir in diesem Artikel den Überblick und zeigen dir unsere Deal-Empfehlungen zum Prime Day.

Prime Day 2024: Alles, was du wissen musst

Für alle, die noch gar keine Ahnung haben, was der Prime Day überhaupt ist oder wenn du noch mehr über Amazons Shopping-Event erfahren möchtest, liefern wir zunächst mal alle wichtigen Infos zum Prime Day 2024. Wer hingegen nur Deal-Tipps möchte, scrollt einfach schnell weiter zum nächsten Abschnitt – da haben wir dann alle Schnäppchen-Empfehlungen für dich aufgelistet.

Seit 2019 bietet Amazon mit dem Prime Day eine Alternative zum Black Friday im November, wodurch du bereits vorzeitig viele tolle Angebote entdecken kannst. Im Jahr 2024 fand der Prime Day wie gewohnt ursprünglich im Juli (16. und 17.) statt. Doch wie auch schon in den Vorjahren hat Amazon seinem Schnäppchen-Event erneut eine zweite Runde verpasst. Diese läuft jetzt am 8. und 9. Oktober und funktioniert genauso wie üblich. Das heißt: Alle Prime Mitglieder dürfen 48 Stunden lang auf Schnäppchen-Jagd gehen und sich dabei durch unzählige Top-Deals klicken. Wer kein kostenpflichtiges Prime-Abo hat, schaut zunächst in die Röhre. Doch keine Panik: Du kannst ganz leicht eine 30-tägige gratis Mitgliedschaft abschließen, direkt wieder kündigen und trotzdem von den Angeboten profitieren. Damit du dann auch weißt, wo du zuschlagen solltest, zeigen wir dir jetzt unsere Deal-Tipps zum Prime Day 2024.

Mit Roborock, Bosch Professional und vielen mehr – Unsere Deal-Tipps

Jetzt geht’s ans Eingemachte: Welche Angebote lohnen sich am Prime Day wirklich? Wir haben natürlich schon einige Deals in einzelnen Artikeln genauer unter die Lupe genommen. Eine Empfehlung für absolut jeden – da man hier keinen einzigen Cent ausgeben muss – sind die jährlichen Gratis-Abos von Amazon. Doch auch abseits davon haben wir schon viele spannende Angebote gefunden:

Da sind schon einige richtig starke Schnäppchen dabei, natürlich gibt es aber auch noch viele weitere spannende Angebote. Wie wäre es zum Beispiel mit einem 4K-Fernseher von Samsung oder Sony-Kopfhörern? Und auch für unter 20 Euro lassen sich ein paar tolle Produkte wie etwa diese elektronische Parkscheibe finden.

Weitere Deal-Tipps am Prime Day:

Du möchtest noch mehr Schnäppchen-Empfehlungen? Dann schau doch auch noch mal in unsere Amazon Deals des Tages rein. Auch die stehen heute – wie könnte es anders sein – im Zeichen des Prime Days und liefern dir einige tolle Angebote. Ganz grundsätzlich solltest du auch unsere Deal-Seite stets im Blick haben, hier folgen nämlich immer wieder neue Schnäppchen.