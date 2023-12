Aldi zündet Preiskracher: Werkzeug-Set mit 303 Teilen zum Hammerpreis

Ein gutes Set an Werkzeug gehört in jeden Haushalt. Denn kleinere Reparaturen fallen immer mal wieder an. In einem solchen Fall kann ein Werkzeugkoffer ein praktischer Helfer sein. Insbesondere dann, wenn er umfangreich bestückt ist. So wie jenes Modell, das jetzt im ALDI ONLINESHOP mit einem satten Rabatt angeboten wird. Der Brüder Mannesmann Steckschlüssel- und Werkzeugsatz umfasst satte 303 Teile und beinhaltet auch ein umfangreiches Kleinteile-Sortiment.

Brüder Mannesmann Werkzeug-Set bei Aldi im Angebot

Entsprechend ist nicht nur eine Grundausstattung wie Hammer, Zangen und Schraubendreher inklusive, sondern auch mehrere Bohraufsätze und Dübel in verschiedenen Größen. Egal, ob Hand- oder Heimwerker, mit dem Werkzeugset von Brüder Mannesmann werden die Ansprüche vieler Nutzer bedient. Und das sogar mit zehn Jahren Garantie. Der Hersteller verspricht eine langlebige und beständige Verwendbarkeit dank einer Fertigung aus Chrom-Vanadium-Stahl und stellt zudem eine bequeme Handhabung in Aussicht.

Dieses praktische Steckschlüssel- und Werkzeugsatz mit 303 Teilen von Brüder Mannesmann ist jetzt bei Aldi im Angebot.

Normalerweise liegt der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für den Werkzeugkoffer bei stattlichen 219 Euro. Davon zieht Aldi aber 54 Prozent ab und bietet das Werkzeug-Set aktuell in seinem Webshop zu einem Preis von nur 99,99 Euro an. Einmalig kommen 5,95 Euro Versandkosten hinzu, sodass der Gesamtpreis auf 105,94 Euro steigt; bei Bedarf über den schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna auch in drei zinsfreien Raten in Höhe von jeweils 35,31 Euro zu bezahlen. Das Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Aldi geht von einer Lieferzeit von ein bis drei Werktagen aus.

Auch Amazon bietet den Werkzeugkoffer zum Sparpreis an – sogar ohne Extra-Kosten für die Lieferung

Mit einem Preis von knapp 100 Euro bietet Aldi übrigens einen lupenreinen Top-Preis an. Berechnet man aber auch die Lieferkosten mit ein, bist du bei Amazon noch etwas günstiger dabei. Denn dort werden ebenfalls 99,99 Euro fällig, Lieferkosten fallen dort aber nicht an. Eine Lieferung noch vor Weihnachten wird von Amazon garantiert.