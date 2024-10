Werkzeug-Sale bei Aldi: Jetzt den Garten winterfest machen und ordentlich sparen!

Auch wenn sich die Gartensaison so langsam dem Ende neigt, ist die Arbeit im heimischen Garten oder auf dem Balkon noch lange nicht getan. Bevor sich der erste Frost über Deutschland legt, solltest du alles winterfest gemacht haben. Dir fehlt dazu das passende Werkzeug? Aldi springt in die Bresche für dich und reduziert jede Menge nützlicher Gartenwerkzeuge, mit denen du Hecke, Sträucher, Möbel und Co. sicher durch die kalte Jahreszeit bringst.

Noch mehr über Aldi liest du hier: Diese Lego-Sets gibt’s jetzt zu Kampfpreisen

Gärtnern wie ein Profi

Für einen laubfreien Garten und Gehwege sorgt dieser Laubbläser von Yard Force für nur 99,99 Euro. Normalerweise will Aldi stolze 179,90 Euro für ihn haben. Das 3-in-1 Gerät pustet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 234 Kilometer pro Stunde in null Komma nichts deinen Rasen sauber. Umgestellt auf die Saugfunktion inhaliert er das Laub förmlich und häckselt es. Es landet dann im 45-Liter-Fangsack, wo du es später zum Mulchen und als Frostschutz für deine Beete verwenden kannst. Zwei 20-V-Lithium-Ionen-Akkus versorgen den Laubbläser mit Saft und sind bereits im Lieferumfang enthalten.

→ Laubbläser-/Sauger (inkl. Akku & Ladegerät) für 99,99 Euro

Um abgestorbenen oder zu dicht gewachsenen Ästen im Strauch den Kampf anzusagen, solltest du dir diese Vita Toolbox anschaffen. Enthalten ist hier eine Akku-Gras- und Strauchschere mit Zubehör wie einer Handschaufel. Der Koffer kostet dich 49,99 Euro, für den Preis ist auch hier bereits der Akku inbegriffen.

→ Toolbox mit Akku-Gras- und Strauchschere & Zubehör für 49,99 Euro

Wer empfindliche Gartenmöbel hat, sollte unbedingt rechtzeitig daran denken, sie vor der Witterung zu schützen. Entweder stellst du sie in die Garage, oder du deckst sie ab. Hierfür bietet dir Aldi diesen Doppelpack Schutzplanen mit Maßen von 200 auf 300 Zentimeter an. Die Planen sind wasserabweisend, schimmelresistent und halten UV-Strahlen ab. Das Set kostet dich nur 14,99 Euro.

→ Schutzplanen Doppelpack für 14,99 Euro

Wenn alle Möbel sicher abgedeckt oder verstaut sind, solltest du deinen Terrassenboden genauer unter die Lupe nehmen. Wenn dieser mal wieder eine Reinigung vertragen könnte, greif bei diesem Hochdruckreiniger bei Aldi schnell zu. Du hast die Wahl zwischen 105 Bar für nur 54,99 Euro und 135 Bar für 84,99 Euro. Beide Varianten sind um 63 Prozent reduziert, sodass du ein echtes Schnäppchen abgreifen kannst. Der Preisvergleich zeigt uns hier rot auf weiß, dass Aldi die Hochdruckreiniger zu einem Top-Preis verkauft. Du kommst sonst nur noch bei Kaufland an das 135-Bar-Modell, musst hier aber rund 140 Euro zahlen.

→ Hochdruckreiniger-Set ab 54,99 Euro

Weitere Gartenwerkzeuge zum Aldi-Preis

Es gibt noch einige weitere Gartenwerkzeuge bei Aldi im Angebot, die wir dir natürlich nicht vorenthalten wollen. Wenn du zum Beispiel noch absolut gar nichts an Werkzeug zu Hause hast, empfehlen wir dir dieses Starterset für den Garten. Es kostet dich mit dem aktuellen Rabatt nur 34,99 Euro. Und du bekommst hier auch eine ganze Menge für dein Geld. Zum Beispiel eine Gartenschere, eine Pflanzkelle oder Handschuhe. Mit diesem 189-Liter-Trommelkomposter für 149,99 Euro verwandelst du deine organischen Abfälle im Handumdrehen in nährstoffreichen Kompost, den du als Dünger für Beete und Sträucher benutzen kannst. Wenn der Winter überstanden ist, kannst du deine Hecken mit diesen Gartenscheren für 89,99 Euro oder 99 Euro in Form bringen.