Es ist mal wieder an der Zeit für neue Computer-Angebote im Aldi-Onlineshop. Ab sofort hast du die Möglichkeit, von nicht weniger als drei PC-Angeboten zu profitieren. Grundsätzlich handelt es sich um Gaming-PCs mit besonders leistungsstarker Hardware. Für den Alltag oft ausreichend und auch deutlich preiswerter: Zwei neue Notebook-Schnäppchen, die es im Webshop von Aldi jetzt ebenfalls zu kaufen gibt.

Zwei 17,3-Zoll-Notebooks bei Aldi zum Sparpreis

Für 459 Euro kannst du dir ab sofort das Notebook Acer Aspire A317-55P-C18J kaufen. Der Rechner ist mit dem Intel N100 Prozessor (vier Kerne bis 3,4 GHz) und 8 GB Arbeitsspeicher (RAM) sowie 512 GB SSD-Speicher ausgestattet. Das Display ist 17,3 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 1.600 x 900 Pixeln. Auf Basis von Windows 11 Home kannst du unter anderem eine WLAN-Schnittstelle (Wi-Fi 6), HD-Webcam und ein Mikrofon sowie zwei Lautsprecher nutzen. Acer verspricht ferner die Bereitstellung einer vollständigen Tastatur mit Nummernpad und bis zu 9,5 Stunden Akkulaufzeit. Neben einem HDMI-Port sind an dem 2,1 Kilogramm schweren Laptop unter anderem auch zwei USB-Anschlüsse nutzbar.

Ebenfalls auf Windows 11 basiert der Medion Laptop E17223 (MD62638). Allerdings kommt hier nur der S-Modus von Microsofts Betriebssystem zum Einsatz. Als Prozessor ist ebenfalls der Intel N100 integriert, das Display auch 17,3 Zoll groß. Allerdings fällt die Auflösung mit 1.920 x 1.080 Pixeln etwas besser aus. Dafür gibt es aber nur 4 GB RAM und auch nur 128 GB SSD-Speicher. Ferner hast du unter anderem Zugriff auf einen HDMI-Anschluss und fünf USB-Ports. Bei einem Gewicht von knapp 1,9 Kilogramm kostet das Medion-Notebook, welches sich vor allem für die Schule oder die Uni eignet, mit ebenfalls vollständiger Tastatur derzeit 369 Euro.

Aspire A317-55P-C18J Laptop Medion E17223, N100 (MD62638) Laptop

Während das Acer-Notebook mit zwei Jahren Garantie angeboten wird, sind beim Medion-Laptop sogar drei Jahre Garantie über den Kaufpreis abgedeckt. In beiden Fällen musst du noch Lieferkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzurechnen.

Gaming-PCs in unterschiedlichen Preisligen bei Aldi kaufen

Wie eingangs erwähnt bietet Aldi ab sofort außerdem hochwertig ausgestattete Gaming-PCs zu Sonderpreisen an. Die Rechner können sich aber nicht nur für Gamer, sondern auch für Menschen eignen, die auf der Suche nach einem starken Alltagsrechner sind. Die Preise liegen zwischen 1.499 und 3.999 Euro.

Medion Erazer Bandit P20 (MD34930)

Intel Core i7 14700F Prozessor (20 Kerne bis zu 5,4 GHz)

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB VRAM

32 GB DDR5-Arbeitsspeicher

2 TB SSD-Speicher

Wi-Fi 6 & LAN-Anschluss

8 x USB

1 x HDMI

3 x DisplayPort

Windows 11 Home

für 1.499 Euro jetzt bestellen

Medion Erazer Hunter X30

Intel Core i7 14700F Prozessor (20 Kerne bis zu 5,4 GHz)

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti mit 16 GB VRAM

32 GB DDR5-Arbeitsspeicher

1 TB SSD-Speicher

Wi-Fi 6E & LAN-Anschluss

9 x USB

1 x HDMI

3 x DisplayPort

Windows 11 Home

Alphacool Eisbaer 240 Wasserkühlung

für 2.199 Euro jetzt bestellen

Medion Erazer Mechanic X20 (MD35050)

Intel Core i9 14900KF Prozessor (24 Kerne bis zu 6 GHz)

Nvidia GeForce RTX 4090 mit 24 GB VRAM

64 GB DDR5-Arbeitsspeicher

2 TB SSD-Speicher

Wi-Fi 6E & LAN-Anschluss

13 x USB

1 x HDMI

3 x DisplayPort

Windows 11 Home

Optimiertes Kühlsystem mit sechs Lüftern (3 für integrierte Wasserkühlung)

für 3.999 Euro jetzt bestellen

Auch die PCs, die in anderen Webshops mit vergleichbarer Ausstattung nicht selten deutlich teurer sind, werden per Paket zu dir nach Hause geschickt, was niedrige Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro zur Folge hat. Auf alle Gaming-PCs gewähren Aldi und Medion übrigens drei Jahre Garantie.

