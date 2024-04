Denn im ALDI ONLINESHOP ist jetzt die Bresser 5 in 1 Mobile Power Station mit satten 32 Prozent Rabatt erhältlich. Die große Powerbank für Smartphones, Tablets, Notebooks oder andere elektronische Geräte bietet einen Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 88,8 Wh und ist mit fünf USB-Ports sowie jeweils einem DC– und AC-Ausgang ausgestattet. Zusätzlich bietet die Powerstation eine große LED-Leuchte mit drei Helligkeitsstufen. Sie kann über eine SOS-Funktion bei Bedarf einen optischen Notruf signalisieren.

Aldi verkauft tragbare Powerstation zum Spitzenpreis

Aufladen kannst du den rund 1 Kilogramm schweren Stromspeicher einerseits über das klassische Stromnetz. Das soll über das im Lieferumfang inkludierte Netzteil circa fünf Stunden dauern. Du kannst die mobile Powerstation optional aber auch mit einem Solarmodul koppeln, um Sonnenenergie für eine kostenlose Wiederaufladung zu nutzen. Ausgestattet ist die Bresser Power Station mit Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, Niederspannung, Überladung und Überhitzung. So macht sie auch im Garten, beim Camping oder anderen Reisen eine gute Figur.

Stromspeicher und LED-Leuchte in einem Gerät: die Bresser 5 in 1 Power Station im Angebot bei Aldi.

Normalerweise liegt der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für die Bresser 5-in-1-Mobile-Power-Station bei 149 Euro. Im ALDI ONLINESHOP kannst du die jetzt aber für nur 99,99 Euro kaufen. Einmalig kommen 5,95 Euro an Versandkosten dazu. Den Gesamtbetrag in Höhe von 105,94 Euro kannst du bei Bedarf auch in drei zinsfreien Raten über jeweils 35,31 Euro bezahlen. Dafür steht der Zahlungsdienstleister Klarna bereit. Du möchtest die Lieferkosten sparen? Dann kannst du auch bei Amazon zuschlagen. Denn dort steht die Power Station ohne zusätzliche Versandkosten jetzt ebenfalls für knapp 100 Euro bereit.

Größere Stromspeicher ebenfalls zum Sonderpreis erhältlich

Die Lieferung der praktischen Strom-Hardware stellt Aldi innerhalb von ein bis vier Werktagen in Aussicht. Die Garantie liegt bei stattlichen fünf Jahren. Wer einen größeren Energiespeicher benötigt, kann bei Aldi ebenfalls zum Sonderpreis zuschlagen. Eine Powerstation mit 288 Wh steht jetzt mit 20 Prozent Rabatt auf den UVP für 239 Euro zur Verfügung. Mit 576 Wh werden mit 33 Prozent Rabatt nur noch 399 Euro fällig. Und wer sich für das Stromspeichermodell mit 1.080 Wh entscheidet, zahlt abzüglich 25 Prozent Rabatt jetzt nur 749 Euro.

