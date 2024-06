Samsung liefert dir nicht nur starke Smartphones – auch die Tablets, Kopfhörer und Co. der Marke erfreuen sich zu Recht großer Beliebtheit. Passend dazu kommst du bei MediaMarkt momentan deutlich günstiger an viele Samsung-Geräte. Noch bis zum 10. Juni läuft hier nämlich die Samsung Galaxy Week mit zahlreichen starken Deals. Unter anderem dank eines Preisnachlasses von satten 43 Prozent sind uns dabei vor allem die Galaxy Buds2 Pro ins Auge gestochen. Was die In-Ears auszeichnet, zeigen wir dir hier.

In-Ear-Kopfhörer mit ausgezeichnetem ANC – Jetzt stark rabattiert

Die Suche nach den passenden In-Ear-Kopfhörern kann schnell überfordernd sein – immerhin gibt es unzählige Modelle verschiedener Hersteller zur Auswahl. Ein stets wichtiger Faktor ist selbstverständlich das Preis-Leistungs-Verhältnis – und genauer hier wissen die Galaxy Buds2 Pro auf ganzer Linie zu überzeugen. Bereits mit Blick auf den UVP von 229 Euro lobten wir bei uns im Test nämlich das Preis-Leistungs-Verhältnis der In-Ear-Stöpsel. Immerhin liefern dir diese nicht nur einen hervorragenden Klang inklusive wuchtigem Bass Boost, sondern auch eine ausgezeichnete Geräuschunterdrückung (ANC). Dadurch kannst du deine Lieblingslieder und -Podcast beispielsweise ebenso in einer vollen Bahn genießen. Hinzu kommen obendrein noch weitere nützliche Extras wie der Schutz gegen Wasser nach IPX7. Insgesamt erzielten die Samsung Galaxy Buds2 Pro bei uns im Test daher auch eine Top-Bewertung von 86/100 Punkten.

Das bereits gute Preis-Leistungs-Verhältnis wird mit dem aktuellen MediaMarkt-Angebot jetzt aber sogar noch besser. Ganze 43 Prozent streicht der Elektromarkt während der Samsung Galaxy Week nämlich vom UVP der Bluetooth-Kopfhörer in den Farben Schwarz, Weiß und Lila. Dadurch stehen für dich schlussendlich nur noch 129 Euro für die Galaxy Buds2 Pro auf der Rechnung. Zu diesem Preis können wir dir die In-Ears wirklich uneingeschränkt empfehlen.

Samsung Galaxy Week bei MediaMarkt

Die preiswerten Galaxy Buds2 Pro sind aber nicht das einzige Samsung-Schnäppchen, welches du derzeit bei MediaMarkt entdecken kannst. Im Rahmen der Samsung Galaxy Week – welche übrigens noch bis zum 10. Juni läuft – lassen sich viele weitere tolle Angebote entdecken. Unsere Highlights der Aktion haben wir dir bereits in diesem Artikel aufgelistet. Ein Blick auf die Aktionsseite zum selbst stöbern lohnt sich aber trotzdem definitiv.

→ Samsung Galaxy Week bei MediaMarkt