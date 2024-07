Lebenslanger Cloud-Speicher 80 Prozent günstiger: So holst du dir den Rabatt

Mit einem Cloudspeicher kannst du deine Fotos, Videos, Dokumente und sonstige Dateien komfortabel an einem Ort speichern. Alle deine Endgeräte haben Zugriff darauf und die Daten sind stets synchronisiert. Speicherst du beispielsweise von deinem Notebook etwas in der Cloud ab, kannst du die Inhalte auch unterwegs per Smartphone oder Tablet abrufen. Internxt bietet zudem jede Menge Features, die den Datenschutz sowie die Sicherheit maximieren. Und die Sparfüchse sichern sich mit unserem exklusiven Deal 80 Prozent Rabatt auf alle Lifetime-Pläne: Einmal zahlen, für immer nutzen.

Hier geht’s direkt zum Angebot! (80 Prozent Rabatt mit Code Inside80)

Was ist Internxt?

Internxt ist ein Cloud-Speicherdienst, der im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten aus den USA tatsächlich auf eine hohe Sicherheit setzt. Denn streng nach dem Zero-Knowledge-Prinzip und den strikten europäischen Datenschutzgesetzen, verspricht das Unternehmen, dass es weder Nutzerdaten noch die gespeicherten Cloud-Inhalte einsehen kann. Dank Open-Source kann jeder den Quellcode einsehen und sich selbst vom Aufbau und der Sicherheit des Systems überzeugen. Das ist ein echter USP, der für mehr Transparenz und zusätzliche Sicherheit sorgt, da der Quellcode jederzeit von Sicherheitsexperten angeschaut und überwacht werden kann. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung sichert deine Daten zusätzlich ab, sodass Hacker im Falle eines Angriffs keinen Zugang zu deinem Konto erhalten.

Die Cloud von Internxt kommt mit einer verschlüsselten Datei- und Ordnerfreigabe und du kannst freigegebene Dateien auch mit einem Passwort schützen. Für zusätzliche Sicherheit bietet Internxt auch manuelle Backups deiner Dateien an. Somit musst du dir keine Gedanken darüber machen, dass deine Daten verloren gehen könnten.

Diese Cloud-Speicher-Modelle gibt es & so sparst du 80 Prozent

Neben Lifetime-Modellen bietet Internxt auch monatliche oder jährliche Pläne mit 200 GB, 2 TB, 5 TB oder 10 TB. Sehr beliebt sind aber die Lifetime-Modelle mit 2, 5 oder 10 TB verschlüsseltem Speicherplatz. Hier zahlst du nämlich nur einmalig und kannst den Speicherplatz ein Leben lang weiterverwenden. Zusätzlich kannst du deine Lifetime-Pläne auch stapeln. Hierzu schickst du einfach eine E-Mail an den Support.

Auf die Lifetime-Optionen sparst du mit unserem exklusiven Code „Inside80“ satte 80 Prozent. Die Abo-Modelle mit monatlicher oder jährlicher Zahlung bekommst du derzeit 75 Prozent günstiger.

Den exklusiven Rabatt erhältst du entweder über unseren Link oder indem du den obigen Code im Bestellprozess der Lifetime-Modelle eingibst. Erstelle dir dafür einen kostenfreien Account und klicke im Dashboard auf „Upgrade jetzt“. Anschließend kannst du den Lifetime-Plan deiner Wahl aussuchen.