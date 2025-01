Ultenic U16 Flex im Test: DIE günstige Akkustaubsauger-Alternative zu Dyson?

Akkustaubsauger sind praktische Haushaltsgeräte, die mit passendem Zubehör die Reinigung an Decken, Wänden oder schwer erreichbaren Stellen – genauso wie natürlich auch am Boden – ermöglichen. Für genau diese Einsatzgebiete ist der Ultenic U16 Flex bestens gerüstet. Und im Gegensatz zu den Akkusaugern anderer Hersteller ist er mit einem UVP unter 200 Euro ziemlich günstig. Wie sich der Ultenic U16 Flex in unserem Test schlagen konnte, liest du jetzt.

Lieferumfang, Verarbeitung und Design des Ultenic U16 Flex

Der Ultenic U16 Flex wird in einer äußerst kleinen Lieferbox geliefert. Im Lieferumfang sind folgende Komponenten enthalten:

U16 Flex Akkustaubsauger

1x Ladeständer + Ladegerät

1x Reinigungsbürste

1x Knickbarer Rohrstab

1x Fugendüse

2 x Hepa-Filter

Das Zubehör im Überblick

Dabei macht der Ultenic U16 Flex direkt einen hochwertigen Eindruck. Im ersten Moment wirkt das Design des Modells wie eine Mischung aus Rowenta und Dyson. Vor allem der Verlängerungsstab hat unsere Aufmerksamkeit erhalten. Ähnlich wie bei einem Zusatz-Aufsatz der Dyson-Akkusauger kann der Rohrstab geknickt werden.

Das flexible Saugrohr macht das Saugen unter Möbeln richtig angenehm

Hierfür muss lediglich der Knopf betätigt werden, der sich an der Rückseite befindet. Saugen unter flachen Möbeln wird so zum Kinderspiel. Ansonsten verbaut der Hersteller ein intuitives Touch-Display, das die Saugstufe und den Akkustand anzeigt. Wie lange mit dem Stabstaubsauger noch gesaugt werden kann, verrät der Screen allerdings nicht.

Ultenic verbaut in dem Sauger übrigens einen Staubbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1 Liter. Unter dem Staubbehälter steckt ein Akku, der bei Bedarf jederzeit entnommen und ersetzt werden kann.

Fantastische Saugleistung mit einem Manko

Der Ultenic U16 Flex beweist, dass auch No-Name-Marken gut saugen können. Der Hersteller gibt an, dass das Gerät für Teppiche und Tierhaare optimiert ist. Das bestätigt sich in der Praxis, denn die Saugleistung ist echt beeindruckend. Besonders, dass selbst auf Teppichen kein Leistungsabfall erkennbar ist, überrascht im Praxistest.

Grund für den makellosen Umgang mit Haaren ist die verbaute Dreiklingen-Bodenbürste, die Haarverknotungen durch die kammartige Struktur verhindert. Tatsächlich haben wir während des gesamten Tests kein verheddertes Haar in der Bürste entdeckt. Selbst unser Bürohund Toni hat nicht schlecht gestaunt. Der Ultenic U16 Flex eignet sich zudem für Allergiker. Durch das vorhandene Filtersystem werden Pollen, Tierhaare und andere allergene Partikel gefiltert.

Das Wichtigste – die Saugleistung – stimmt beim Ultenic U16 Flex absolut

Wie bei Dyson-Saugern hat der Ultenic-Staubsauger einen grünen Laser, der beim Saugen automatisch aktiviert wird. Dieser macht Nutzern mikroskopisch kleinen Staub und Schmutz sichtbar. Das Ganze klappt auch wunderbar auf Teppichen und sorgt dafür, dass dir kein Staubkorn mehr entgeht.

Bei der Handhabung sollte Ultenic beim nächsten Gerät hingegen nochmal ansetzen. Die Räder des 2,7 kg schweren Saugers sind nicht motorisiert. Dementsprechend ist es eine Frage der Zeit, bis der U16 Flex auf Teppichen ins Stocken gerät. Wird unter Möbeln oder schwer zugänglichen Stellen gesaugt, während der Stab geknickt ist, vermissen wir recht schnell die nötige Kontrolle über die Bürste.

Anders sieht es auf glatten Oberflächen aus. Auf Parkett oder Fliesen fällt die Handhabung so leicht, dass wir schnell vergessen, dass die Räder nicht automatisch angetrieben werden. Die Staubentleerung erfolgt schließlich per Knopfdruck. Der eingesammelte Schmutz fällt nach unten aus dem Staubbehälter, ohne dass du dir dabei selbst die Finger dreckig machst.

Lange Akkulaufzeit – und Ladezeit

Außerdem sammelt das Haushaltsgerät zahlreiche Pluspunkte mit der bärenstarken Akkulaufzeit. Der U16 Flex schafft ganze 15 Minuten auf der höchsten Saugstufe! Im Vergleich mit anderen kabellosen Staubsaugern ist dieser Wert überdurchschnittlich gut. Die Laufzeit wird zudem natürlich noch besser, wenn das Gerät nicht auf der Maximalstufe verwendet wird.

Mit dem Display hat man (fast) alles im Blick

Das ist auch gut so, da der Staubsauger eine recht lange Ladezeit hat. Am stärksten ist der U16 Flex daher, wenn er häufig kurz genutzt wird. Aus diesem Grund empfehlen wir die griffbereite Aufbewahrung an der Wand. Um die Wandhalterung anzubringen, muss leider gebohrt werden. Immerhin: die nötigen Schrauben liegen im Verpackungsinhalt bei.

Testfazit zum Ultenic U16 Flex: Lohnt sich der Kauf?

Wer nach einer günstigen Alternative zu Dyson oder Rowenta sucht, wird mir dem Ultenic U16 Flex glücklich. Der Akkustaubsauger überzeugt im Test mit einer beeindruckenden Saugleistung. Zusätzlich beweist der U16 Flex enormes Durchhaltevermögen. Ganze 15 Minuten hält der Staubsauger auf der höchsten Saugstufe durch.

Unser Fazit zum Ultenic U16 Flex Akkustaubsauger

Beim Handling hat der kabellose Staubsauger währenddessen noch Nachholbedarf. Besonders auf Teppichen ist das Gerät schwergängig, was an der fehlenden Motorisierung der Rollen liegt. Anders als bei vielen No-Name-Geräten hat der U16 Flex aber einen praktischen Vorteil: Der Rohrstab ist knickbar, wodurch das Saugen unter Möbeln vereinfacht wird. In Kombination mit dem Laser entgeht dir so kein Schmutz.

Der Ultenic U16 Flex kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 199,99 Euro. Derzeit und noch bis zum 2. Februar kann man jedoch ordentlich sparen: Bei Amazon ist der leistungsstarke Akkustaubsauger aktuell für 159,99 Euro erhältlich.

Pros des Ultenic U16 Flex:

Starke Saugleistung auf allen Untergründen

Hilfreicher Laser, um Dreck besser zu erkennen

Genialer Rohrstab, der sich knicken lässt

Irre Akkulaufzeit

Contras des Ultenic 16 Flex:

Keine motorisierten Räder

Auf Teppichen schwergängig

Sehr lange Ladedauer