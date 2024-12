Testnote Hervorragend – Samsung-Akkusauger mit top Preis-Leistungs-Verhältnis im Test

An manche Billig-Modelle kommt man bereits für unter 100 Euro, für andere Premium-Geräte zahlt man bis zu 1.000 Euro. Wer auf viel Schnickschnack verzichten kann und kein halbes Vermögen für einen Akkusauger ausgeben möchte, findet zwischen 100 und 300 Euro einige richtig gute Modelle. Ob der Samsung Jet 65 (VS15A60BGR5/WD) für knapp 230 Euro dazu zählt, haben wir für dich herausgefunden.

Samsung Jet 65 Akkusauger: Erster Eindruck und Lieferumfang

Für mich muss es bei einem Staubsauger kein absolutes High-End-Modell mit Display, Sprachausgabe, „Laser“-Bodenlicht oder sonstigem Schnickschnack sein. Auch eine Absaugstation ist für mich nicht wirklich nötig, da der Schmutzbehälter meines Staubsaugers erst alle ein bis zwei Wochen voll ist. Wenn es dir da genauso geht, reichen preiswertere Modelle vollkommen aus. Und streng genommen zählt der Samsung Jet 65 (VS15A60BGR5/WD) noch nicht mal zu den günstigsten, da er ursprünglich bei knapp 550 Euro (UVP) gestartet ist. Mittlerweile kommst du aber schon für rund 230 Euro dran.

Der Samsung-Akkusauger kam bei mir zu Hause in einer kompakten Box an. Darin befindet sich das Grundgerät samt Motor, Schmutzbehälter und Handgriff sowie ein Saugrohr mit abnehmbarer Bodenbürste. Außerdem liegt einiges an Zubehör bei. So ist etwa ein Pet Tool mit dabei, das perfekt für die Aufnahme von Tierhaaren auf Polstermöbeln oder dem Bett geeignet ist. Eine 2-in-1 Kombidüse reinigt glatte Oberflächen dank Borsten mit Leichtigkeit und eine beiliegende Teleskop-Fugendüse verlängert das Saugrohr enorm. So kommt man wirklich an die weit entferntesten und noch so schmalen Stellen. Dazu ist ein wechselbarer Akku dabei sowie eine 2-in-1 Ladestation, die wahlweise an der Wand angebracht werden oder auf dem Boden stehen kann. Ein Netzteil liefert Samsung ebenfalls mit.

Samsung Jet 65 (VS15A60BGR5WD) Akkusauger – das ist alles dabei

Samsung-Akkusauger: Die vielfältigen Aufsätze sind eine große Hilfe

Alle Teile wirken grundsätzlich gut verarbeitet und liegen angenehm in der Hand. Der Großteil besteht aus Kunststoff, einige Teile – wie etwa das Saugrohr – sind aber auch aus Metall gefertigt und wirken dadurch besonders robust. Die Aufsätze lassen sich dabei alle wahlweise am Saugrohr befestigen, um hinterm Bett, unter der Kommode oder an der Decke sauberzumachen. Du kannst sie aber auch direkt mit dem Grundgerät verbinden, um sonstige Oberflächen von Staub, Spinnweben und weiterem Schmutz zu befreien.

In der Praxis ist das mitgelieferte Zubehör wirklich gut zu gebrauchen. Mein Favorit: Die Teleskop-Fugendüse, mit der ich sogar zwischen Bett und Wand bis an den Boden gekommen bin. Um die Stelle erreichen zu können, musste ich bisher immer mein Bett wegrücken. Und seien wir mal ehrlich: Wie oft macht man das schon, wenn das Bett schwer ist? Aber auch die anderen Aufsätze erledigen einen guten Job und helfen dabei, die eigenen vier Wände auf Vordermann zu bringen.

Mein Favorit: Die Teleskop-Fugendüse

Die Fußbodenreinigung in der Praxis

Aber auch die Reinigung der Fußböden funktioniert einwandfrei – vor allem bei Hartböden. Auf Teppichen war der Akkusauger etwas schwergängig unterwegs. Das kenne ich aber ebenso von mehreren anderen, von mir getesteten Modellen. Die Saugleistung von 150 Watt sorgte in meinem Fall dafür, dass jeder sichtbare Schmutz schnell verschwunden ist. Sowohl von Hart- als auch Teppichböden. Da an der Bodenbürste aber leider kein Licht angebracht ist und auch keine automatische Schmutzerkennung existiert, kann ich das nur mit bloßem Auge beurteilen. An eine Bodenleuchte habe ich mich allerdings mittlerweile bereits gewöhnt, weshalb sie mir etwas gefehlt hat. Selbst die meisten günstigen Modelle haben mindestens ein paar LEDs verbaut. Das hätte ich mir hier von Samsung auch gewünscht.

Der Samsung Jet 65 (VS15A60BGR5WD) Akkusauger gleitet gut über den Boden

Ansonsten gleitet der Samsung-Akkusauger gut über die Böden und lässt sich auch recht leicht per Handbewegung um Kurven manövrieren. Außerdem gefällt mir gut, dass der Sauger sich fast um 180 Grad neigen lässt. Dadurch kommt man selbst unter Schränke, Regale und Co. ohne Probleme und es entstehen weniger Wollmäuse. Gefehlt hat mir dafür, dass der kabellose Sauger nicht freiständig stehen kann, wenn man eine kurze Putzpause einlegen möchte.

Die Laufzeit von bis zu 40 Minuten ist ordentlich, könnte aber bei größeren Häusern problematisch sein – vor allem, wenn man neben den Böden auch noch Möbel und mehr säubern will. Abhilfe schafft da nur ein Ersatzakku. Der ist separat erhältlich und verdoppelt die Laufzeit auf bis zu 80 Minuten. Insgesamt stehen dir beim Saugen drei Leistungsstufen zur Verfügung. Je nachdem, welche du wählst, verkürzt sich die Laufzeit jedoch.

Nach dem Hausputz…

Nach der Reinigung entleert man den Schmutzbehälter, der ohne einen separaten Beutel auskommt. Dafür muss man den Behälter kurz abnehmen und ausschütten, was schnell erledigt ist. Anschließend kommt er zurück in seine Ladestation. Wenn du Löcher in die Wand gebohrt hast, lässt sich der Akkusauger in der Wandhalterung platzsparend aufbewahren. Wer darauf keine Lust hat, muss den Akku jedes Mal entnehmen und in die Ladestation stellen. Besitzt du zwei Akkus, ist das wiederum praktisch, da du einen Akku aufladen kannst, während der andere in Benutzung ist.

Fazit zum Samsung Jet 65 (VS15A60BGR5/WD) Akkusauger

Nach ausgiebigem Testen bin ich mit dem Samsung Jet 65 (VS15A60BGR5/WD) sehr zufrieden. Der Akkusauger hat seine klare Stärke auf Hartböden – einen Badezimmerteppich oder Bettvorleger bekommt man aber mit etwas Kraftaufwand auch gut sauber. Die wertige Verarbeitung und die geringe Lautstärke sind weitere Pluspunkte des Staubsaugers. Weiterhin gefallen mir die mitgelieferten Aufsätze wirklich gut, da sie definitiv dabei helfen, jede Ecke in der Wohnung sauber zu bekommen.

Einzig die Schwergängigkeit auf Teppichen, das fehlende Bodenlicht und die Unfähigkeit, aufrecht zu stehen, muss ich bemängeln. Wer, wie ich, von seinem Staubsauger vor allem eines erwartet – nämlich dass er sauber macht – der wird hiermit sicher dennoch zufrieden sein. Ebenso durch die hohe Vielfältigkeit und Flexibilität. Lediglich, wenn du komplette Teppichböden zu Hause verlegt hast, würde ich dir von diesem Modell eher abraten. Für aktuell 229,99 Euro (58 Prozent Rabatt) bietet der kabellose Samsung-Akkusauger ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer viel Grundfläche hat, sollte sich aber gegebenenfalls einen Zweitakku dazukaufen.

Pros:

Sehr gutes Zubehör

Liegt gut in der Hand

Relativ leise

Wertig verarbeitet

Schlichtes Design

Gute Saugkraft auch auf Teppichen

Fast um 180 Grad neigbar, um unter Möbeln sauberzumachen

Akku wechselbar

Contras:

Kein Bodenlicht

Akku muss zum Aufladen herausgenommen werden oder man muss für Wandhalterung bohren

Steht nicht selbständig

Schwergängig auf Teppichen