Allergiker werden ihn lieben! Luftreiniger Klyqa Air Klyna S im Test

Mit dem Luftreiniger Air Klyna S feiert das deutsche Start-Up Klyqa sein Luftreiniger-Debüt. Der Klyqa-Luftreiniger soll sich an Kunden richten, die an einem kleinen bis mittelgroßen Gerät interessiert sind.
Beim Air Klyna S handelt es sich um einen günstigen Luftreiniger der Firma Klyqa, der vor allem für Allergiker und Haustierbesitzer gedacht ist. Neben einem Luftionisator bietet das Gerät die Möglichkeit, die Reinigungsleistung intuitiv zu erhöhen. Außerdem ist ein HEPA-H13-Filter zur Entfernung von Allergenen, Bakterien, Viren, Rauch, Feinstaub und Tierhaaren an Bord. Kann der Luftreiniger Klyqa Air Klyna S im Test überzeugen?

So richtest du den Klyqa Air Klyna S ein

Der Air Klyna S wiegt 2,75 kg und ist damit ein verhältnismäßig kompakter Luftreiniger. Er verfügt über ein rundes Gehäuse mit einem Durchmesser von 22,5 cm und einer Höhe von 36,2 cm. Der Luftreiniger selbst hat einen 9,4-cm-Durchmesser. Auf der Oberseite findest du ein Display für die Steuerung. Ein LED-Ring gibt in unterschiedlichen Farben an, wie hoch der aktuelle Verschmutzungsgrad ist. Abseits des Netzteiles gibt es im Lieferumfang einen grünen oder bunten Überzug nach Wahl, der über den oberen Teil des Luftreinigers gezogen wird. Der grüne Bezug bildet Pflanzenmotive ab. Beim bunten, der uns für den Test bereitstand, sind Katzen und Hunde abgebildet.

Funktionen der Klyqa-App

Die Bedienung des Luftreinigers funktioniert via Klyqa-App. Die Installation ist simpel und unkompliziert. Allerdings benötigst du für die Nutzung ein Benutzerkonto. In der Software wählst du zwischen drei Lüfterstufen, einem Automatik-Modus und dem Schlafmodus. Außerdem gibt es einen Tier-Modus, der in der Praxis lediglich nur eine noch leistungsstärkere Stufe abbildet. Somit sollen auch Tierhaare aus der Luft geholt werden.

Laut Hersteller gilt eine Feinstaubkonzentration von bis zu 36 µg/m3 als „Sehr gut“. Von 36 bis 76 µg/mgilt die Luftqualität laut Klyqa als „gut“ – und von 76 bis 115 µg/m3 als „leicht verschmutzt“. Erst ab einem Wert von über 115 µg/m3 gilt für den Hersteller die Luft als „stark verschmutzt“. Die App erlaubt dir zudem, Zeitpläne zu erstellen und Szenen zu definieren. Solltest du weitere Geräte des Herstellers nutzen, kannst du diese mit dem Luftreiniger via Automationen koppeln.

Im Praxistest braucht der Luftreiniger nicht lange, um einen Raum mit „leicht verschmutzter“ Luft in den grünen Bereich zu bringen. Hinzu kommt, dass Gerüche wirklich fix beseitigt werden. Schließlich ist die Lautstärke auf der höchsten Lüfterstufe nicht störend. Dennoch ist die geringste Stufe etwas zu laut, um den Luftreiniger auch nachts nutzen zu können.

So gut klappt die Smart-Home-Integration

Das größte Manko des Geräts ist zweifelsfrei die fehlende Unterstützung für Smart-Home-Zentralen. Via App gelingt lediglich die Sprachsteuerung über Amazon Alexa und den Google Assistant. Ja, es sind zwar Shortcuts via Siri möglich. Dennoch bleiben Apple-Home-Nutzer komplett außen vor.

Fazit: Lohnt sich der Kauf des Klyqa Air Klyna S?

Zusammenfassend zeigt der Klyqa Air Klyna S Licht und Schatten. Zwar klappt die Luftreinigung gut, und auch die Visualisierung des Verschmutzungsgrades ist im Alltag praktisch. Dennoch lohnt sich das Modell nicht, wenn man vorhat, den Luftreiniger ins bestehende Smart-Home-System zu integrieren. Bei Amazon kostet der Klyqa Air Klyna S nach unverbindlicher Preisempfehlung 149,99 Euro. Ersatzfilter kosten bei Amazon je Stück 34,99 Euro.

Pro:

  • Günstige Alternative für Allergiker
  • Minimalistische App
  • Einfache Bedienung

Contra:

  • Keine vernünftige Smart-Home-Anbindung
  • Wenige Funktionen in der App
