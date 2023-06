Dicke Luft? Praktisches Gadget gibt Tipps für eine gesündere Luftqualität

AirQ ist ein Luftmessgerät, mit dem sich zahlreiche Luftwerte messen und analysieren lassen. Die gewonnenen Daten helfen dir dabei, entsprechend zu handeln. Dafür gibt dir die zugehörige App Tipps und kann dich etwa ans Lüften erinnern oder dich darauf aufmerksam machen, wenn zu viel Kohlendioxid in der Luft ist. Aber auch die Luftfeuchtigkeit erkennt airQ, wodurch du etwa frühzeitig Schimmel verhindern kannst. Wir haben den smarten Luftanalysator ausprobiert und einem kurzen Test unterzogen.

airQ-Luftmessgerät im Hands-on

Die Einrichtung des airQ-Luftanalysators läuft via App. Dafür muss das Gadget an den Strom angeschlossen werden und per QR-Code oder manueller Installation ist das Gerät schnell eingerichtet. Die App ist übersichtlich gestaltet und stellt zwei Farben in den Vordergrund: Grün und Blau. Diese finden sich auch am Gerät wieder, aber dazu später mehr.

In Grün zeigt die App den Gesundheitsindex in Prozent an und macht die Interpretation auch für Laien einfach. Der Index wird anhand von offiziellen Grenzwerten des Umweltbundesamts und der WHO ermittelt. Berücksichtigt wird unter anderem die Feinstaub- oder Stickstoffdioxid-Belastung. Wer Genaueres wissen will, kann in der App nachschauen und dort detailliertere Erklärungen sowie Lösungsvorschläge finden.

In Blau bekommst du den Leistungsindex ebenfalls in Prozent angezeigt. Dieser zeigt dir auf Basis aktueller Studien, wie gut die Luft für die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zum aktuellen Zeitpunkt ist. Die zwei Farben findest du auch auf der Vorder- und Rückseite des airQ wieder. Anhand mehrerer LEDs erkennst du hier mit einem Blick, ob der Gesundheits- oder Leistungsindex im Rahmen ist oder du etwas ändern solltest. Das ist praktisch, weil du dafür nicht jedes Mal in die App schauen musst, sondern ein Blick aufs Gerät genügt. In unserem Kurztest stellte sich heraus, dass in unserem Büro keine Grenzwerte überschritten waren – ein gutes Zeichen für die Gesundheit unserer Kollegen.

Lediglich nach mehrstündigem Lüften ploppte in der App einmal der Warnhinweis auf, dass die Stickstoffdioxid-Konzentration erhöht sei. Dazu kann man sich in der App die möglichen Folgen und Ursachen anzeigen lassen. Der Grund waren laut App vermutlich Gase aus dem Straßenverkehr – es ist also Zeit, die Fenster wieder zu schließen.

Fazit

Aufbau und Umsetzung des airQ-Luftmessgeräts gefallen uns wirklich gut. So sind alle Daten auch für Normalos gut interpretierbar und wer es genauer wissen will, kann über Diagramme und zeitliche Verläufe in die Tiefe gehen. Schön ist: Neben reinen Werten der Luftqualität, lassen sich auch Temperatur und Lautstärke ermitteln, was ihn insbesondere auch fürs Büro und nicht nur für den Heimgebrauch nützlich macht.

Somit hast du hiermit alle wichtigen Infos auf einen Blick. Den airQ-Luftanalysator kannst du auch ins Smart Home integrieren und via Google Assistant oder Amazons Alexa steuern. Das ist praktisch, da du ihn somit etwa auch mit smarten Heizthermostaten verknüpfen und interagieren lassen kannst.