Mehr als nur saugen und wischen: So wird der Kobold Akku-Staubsauger zum Alleskönner

Vor einem Jahr – im Sommer 2020 – hat Vorwerk das wohl spektakulärste Zubehör für den Kobold VB100 Akku-Staubsauger vorgestellt. Der „Besserwischer“ macht aus dem Handstaubsauger ein komplett neues Gerät, einen Saugwischer, der dir Arbeit und Zeit abnimmt und Ressourcen schont.

Ein schweifender Blick durch das Zubehör-Sortiment von Vorwerk lässt aber noch viele weitere Chancen und Möglichkeiten erkennen, die den VB100 – immer im Zentrum – als wahren Alleskönner im Haushalt erscheinen lassen. Dazu auch einige günstigere Geräte und Aufsätze. Der Besserwischer-Aufsatz kostet solo immerhin 500 Euro.

Im Set kannst du dir aber schon eine stabile Basis aufbauen. So kosten VB100 Akku-Staubsauger, SPB100 Akku-Saugwischer und EBB100 Akku-Elektrobürste zusammen derzeit 1.249 Euro (mehr zu den Sommer-Angeboten 2021)

Kobold-Zubehör: Das Heimwerker-Set – schonend, vielseitig, flexibel

Als „Heimwerker-Set“ bewirbt Vorwerk eine Zusammenstellung von Staubsauger-Aufsätzen für Flächen, kleine Ecken und Spalten sowie für besondere Anforderungen, für die der Sauger mit seiner Grundausstattung selbst zu schwer, zu umständlich oder zu groß sein kann.

In dem Paket, das im Vorwerk Online-Shop für 129 Euro zu bekommen ist, steckt ein Teleskoprohr (TR15), eine Softdüse (SD15), eine Variodüse (VD15), eine Flexodüse (FD15) und ein Saugschlauch (SB100), der den VB100 verlängert und an dessen Ende alle Aufsätze passen.

Mit Vario- und Flexodüse saugst du flexibler an engen Stellen. So eignen sich diese beiden etwa als ideales Zubehör beim Saugen im Auto. Hier insbesondere in Kombination mit dem Saugschlauch, wodurch du den VB100 als Motor außen vor lässt und handwerklich viel mehr Bewegungsfreiheit hast.

Das Teleskoprohr ist im Vergleich zum Schlauch starr, aber dennoch gut händelbar. Es eignet sich beispielsweise zum Wegsaugen von Spinnweben an der Decke. Insbesondere in Altbauwohnungen mit hohen Wänden ist das ein Segen und das Ende von wackeligen Leiter-Stunts beim Absaugen von Gardinenstangen und Ähnlichem.

Zum Heimwerker-Helfer im engeren Sinne wird die Softdüse. Diese saugt schonend und kann beim Basteln und Werken etwa dafür genutzt werden, dass Sägespäne und Staub weggesaugt werden, aber etwas schwerere und lose Kleinst-Gegenstände liegenbleiben.

Das Heimwerker-Zubehör-Set im Überblick.

Allergiker-Tipp: Akku-Polsterbürste für Matratzen und Sofas

Wer schon einmal einige Wochen lang nicht unter dem Bett gesaugt hat, weiß wie viel Staub sich hier sammeln kann. Hier ist ein starker Staubsauger vonnöten. Aber wusstest du, dass sich auch auf und in der Matratze selbst sowie auf weiteren Polstern im Haushalt sehr viel scheinbar unsichtbarer oder verfangener Staub sammelt? Hinzu kommen die Hinterlassenschaften von Hausstaubmilben, die für Allergiker ein echtes Problem darstellen.

Für den Vorwerk Akku-Staubsauger VB100 gibt es eine passende Polsterbürste PBB100, die eine materialschonende Reinigung verspricht, dabei dank genau konzipierter Unterseite aber schonungslos gegen Staub und Allergene vorgeht. Generell ist der Aufsatz gut für empfindliche und weiche Oberflächen geeignet. So zum Beispiel auch für das teure Sofa, das du beim schnellen Drübersaugen keinesfalls verkratzen oder anderweitig schädigen willst.

Für den maximal flexiblen Einsatz wird die Polsterbürste direkt mit dem Saugschlauch verkauft. Das Doppel-Set kostet 299 Euro. Für den Gesamtpreis von 1.149 Euro gibt es Polsterbürste und Saugschlauch auch direkt im Set mit dem VB100 Akku-Staubsauger.

→ Polsterbürste hier im Online-Shop kaufen

Kleine Tipps für Akku-Staubsauger und Besserwischer

Generell zeigt sich, dass der Saugschlauch den Akku-Staubsauger bereits vielseitiger macht – insbesondere, da er den Aufsatz-Adapter verlängert. Vor allem dort, wo du mit dem Staubsauger als Komplett-Gerät sonst nur schwer hinkommst, wie etwa im Auto. Alleine kostet der Saugschlauch für den Kobold VB100 Akku-Staubsauger 49 Euro. Neben der Flexibilität, die der Kunststoff-Schlauch selbst mit sich bringt, befindet sich an dessen Ende auch noch ein 360°-Drehgelenk, dass weitere Bewegungsfreiheit gewährt.

Besitzt du bereits den „Besserwischer“, also den Akku-Saug-Wischer-Aufsatz für den Kobold VB100, lohnt sich ein Blick auf das Reinigungs-Zubehör. Neben dem Universalreiniger, der dem Besserwischer beiliegt, gibt es noch weitere Tinkturen, die auch für die spezielle Reinigung und sogar Pflege verschiedener Bodenarten geeignet ist. So gibt es Parkett-Sets, die neben einem Spezial-Reiniger auch weitere Wisch- und Trockentücher beinhalten.

→ Parkett-Set für 44 Euro

→ Parkett-&-Dry-Set für 69 Euro

Für weitere Holzböden gibt es auch eine spezielle Holzbodenseife – ebenfalls im Set mit Tüchern und weiterem Zubehör erhältlich.