Wir verlosen eine PS5 mit dem „neuen Lego Racers“: So gewinnst du das Bundle

Am 19. Mai ist es so weit: Der neue Fun-Racer Lego 2K Drive kommt auf den Markt und tritt damit in die Fußstapfen des mittlerweile 24 Jahre alten Spiels Lego Racers. Das neue Game macht dem beliebten Racer Mario Kart auf alle Fälle Konkurrenz – nicht zuletzt, da es nicht nur auf Nintendo-Konsolen begrenzt ist. Vielmehr wird es auf der Xbox Series X und S, PS4 und PS5, dem PC aber auch auf der Nintendo Switch spielbar sein. Dazu strahlt das Videospiel mit seiner bunten Welt und seinen lustigen Charakteren bereits im Trailer jede Menge Spielspaß aus und wird daher garantiert auch viele Fans des beliebten Nintendo-Racers abholen.

Lego 2K Drive: Darauf kannst du dich beim bunten Lego Racers Nachfolger freuen

Im neuen Fun-Racer Lego 2K Drive kannst du deine Fahrzeuge – wie auch beim Klassiker aus dem Jahr 1999 – selbst in der Lego-Garage zusammenbauen. Mit deinem eigens geschraubten Rennwagen aus Legosteinen erkundest du anschließend die bunte Welt von Bricklandia. Hier wartet eine offene Welt auf dich, in der lustige Charaktere, spannende Rennen und sonstige verrückte Aufgaben von dir entdeckt werden möchten. Dabei bist du nicht nur auf die Straße begrenzt, sondern kannst dein Fahrzeug je nach Umgebung in einen Offroad-Wagen oder Boot verwandeln. So machst du etwa auch unebene Gelände oder diverse Gewässer mit deinem Baustein-Gefährt unsicher.

Und wie sich das gehört, gibt es auch einen Mehrspieler-Modus, bei dem du gegen Freunde und Familie antrittst. Das geht nicht nur online, sondern auch ganz klassisch im Splitscreen für einen fröhlichen Spieleabend auf der Couch.

In der Vorbesteller-Phase zahlst du bei MediaMarkt und Saturn 69,99 Euro für die Xbox X/S und PS5 – für die PS4 kostet es zehn Euro weniger. Für jeweils 99,99 Euro bekommst du es in der Awesome Edition mit zusätzlichen Fahrzeugen, In-Game-Coins und weiteren Extras.