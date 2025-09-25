WhatsApp aktiviert Erinnerungs-Funktion: Das kann man damit machen

Als WhatsApp im Jahr 2010 in Deutschland erschien, veränderte es die Art der Kommunikation. Statt teurer SMS konnte man plötzlich mit allen, die die App auch hatten, kostenlos chatten. Heute ist WhatsApp viel mehr als nur eine App, in der man Textnachrichten hin- und herschicken kann. Und mit der neuen Funktion im Messenger wird es für Nutzer noch besser.

WhatsApp aktiviert neue Funktion: Hier ist sie versteckt

WhatsApp war lange deshalb so beliebt, weil alles simpel war. Man konnte schreiben, schicken, empfangen – fertig. Doch in den vergangenen Jahren wuchs die App, wurde dichter, viele Funktionen stecken tief im Menü. Normale Nutzer kennen längst nicht alles. Aber manchmal lohnt ein genauer Blick – besonders jetzt. Ab sofort gibt es in WhatsApp nämlich eine geniale Erinnerungs-Funktion. Ein Feature, das sich viele Nutzer seit Langem wünschen. Und so funktioniert es.

→ WhatsApp mit blauem Ring: So löscht man die Meta AI aus der Chat-Übersicht

Wer im Chat mit einem Kontakt eine Nachricht antippt und festhält, dem zeigt WhatsApp eine Liste von Dingen, die man tun kann. Die Nachricht an einen anderen Kontakt weiterleiten etwa. Sie kopieren oder, wenn man ganz unten auf „Mehr …“ tippt, sie im Chat fixieren. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn es eine wichtige Mitteilung ist, zu der man schnell springen möchte, die im Verlauf aber sonst untergehen würde. Sie wird dann ganz oben im Chat angezeigt – wahlweise für 24 Stunden, 7 oder 30 Tage.

→ WhatsApp-Trick: So kann man Sprachnachrichten mit verzerrter Stimme verschicken

Doch nun gibt es eine weitere Möglichkeit in der Liste. Ab sofort gibt es den Punkt „Erinnern“. Wenn man auf eine Nachricht in einem Chat bei WhatsApp tippt und sie für etwa eine Sekunde festhält, kann man sich an ebendiese Nachricht erinnern lassen. In 2, 8 oder 24 Stunden. Oder aber man wählt „Eigene Angabe“ und gibt Tag und Uhrzeit ein.

Glocke gegen das Vergessen

Wenn die Zeit abgelaufen ist, bekommt man eine Push-Benachrichtigung mit dem Inhalt der ausgewählten Nachricht, manchmal auch mit Vorschau auf Medien und ein kleines Glockensymbol markiert, dass eine Erinnerung aktiv war. Eine praktische und geniale Funktion gegen das Vergessen. Wer das Feature im WhatsApp-Menü nicht findet: keine Sorge. Zunächst haben nur iPhone-Nutzer die neue Funktion. Doch in Kürze dürfte sie auf jedem anderen Smartphone, auf dem WhatsApp läuft, zu finden sein.