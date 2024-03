Den Thermomix TM6 verkauft Vorwerk seit einigen Jahren mit bahnbrechendem Erfolg. Das Objekt der Begierde unter den Küchenmaschinen ist aber traditionell kein Schnäppchen. Aktuell kostet der Thermomix schlappe 1.500 Euro. Dafür wird recht viel geboten – seit einem Update kann er sogar Kartoffeln schälen.

Für kurze Zeit sieht der Thermomix anders aus

Jetzt hat Vorwerk eine Aktion ins Leben gerufen, die nur bis zum 7. April gilt. In dieser Zeit haben Interessenten des Thermomix nicht nur das klassisch weiß-granitgrau-metallische Gerät zur Auswahl, sondern können den vielseitigen Küchenhelfer auch in der edlen und selteneren Ausführung „Diamantschwarz“ auswählen. Der Preis bleibt dadurch gleich.

Technisch ist die schwarze Version identisch mit der ursprünglichen. Rein die Designakzente heben den TM6-Sonderling ab. Wer aber ohnehin mit dem Gedanken spielt, sich einen Thermomix anzuschaffen, hat nun einerseits zumindest eine Design-Option mehr und kann andererseits eine limitierte Version ergattern, die so nicht jeder hat.

Schwarzes Design und reliefartige Oberfläche: Für kurze Zeit gibt’s den besonderen Thermomix.

Insbesondere die Station, in der der charakteristische Behälter steht und an der Bedienelemente sowie das Display angebracht sind, ist in der limitierten Version anders gefärbt und sorgt für einen edleren Touch. Nicht nur durch die Einfärbung, sondern auch durch eine andere Oberflächenstruktur, die dem ganzen noch mehr Extravaganz verleiht.

Diese Geräte ersetzt die Vorwerk-Küchenmaschine

War der Thermomix vor 30 Jahren noch ein recht einfacher, wenn auch langlebiger Mixer und Rührer mit Kochfunktion, ist er als TM6 mittlerweile zum Tausendsassa in der Küche geworden.

Neben Kochfeld, Backofen, Dörrgerät und Dampfgarer ersetzt der Thermomix Mixer, Mahlwerk, Kartoffelschäler, Waage und einige weitere Geräte. Kombiniert kann der Thermomix so mehr oder weniger selbstständig komplexe Gerichte zubereiten. Über das integrierte Display leitet dich das Gerät dabei lediglich an, wenn du neue Zutaten hinzugeben musst. So hat Vorwerk mit spätestens mit dem TM6 etwas Besonderes geschafft: Ein Gerät, das für absolute Koch-Muffel und Einsteiger gleichermaßen interessant ist, wie für Profiköche. Selbst das Erstellen der Einkaufsliste übernimmt er für dich. Einkaufen musst du natürlich noch selbst.

Kaufst du den Thermomix, hast du zudem 6 Monate lang Gratis-Zugriff auf das abgestimmte Rezepte-Portal Cookidoo (danach kostet es bei weiterem Bedarf eine jährliche Abo-Gebühr).

Thermomix online kaufen: So funktioniert’s

Ursprünglich gab es den Thermomix nur über einen Weg zu kaufen. Über die Vermittlung eines professionellen Vorwerk-Vertrieblers oder einen privaten Repräsentanten. Diese Vertriebsstruktur hat Vorwerk mittlerweile etwas aufgebrochen. So kannst du den TM6 über den Online-Shop von Vorwerk auch ganz ohne Vertreiber-Kontakt bestellen.

Der TM6 „Diamantschwarz“ im Vorwerk Online-Shop

Zwar wird innerhalb des Bestell-Prozesses immer wieder auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, noch eine/n „Thermomix-Repräsentanten/Repräsentantin“ hinzuzuziehen (inklusive einiger Vorteile). Du kannst online aber explizit auf diesen Service verzichten und die Küchenmaschine einfach so kaufen.

