Tagesgeld: Zins-Kracher bei der nächsten deutschen Bank

Die Neukundenangebote für attraktive Tagesgeldkonditionen geben sich in diesen Tagen wieder gegenseitig die Klinke in die Hand. Nach einem Kracher-Angebot von Trade Republic meldet sich jetzt auch die zu Check24 gehörende C24 Bank mit verbesserten Konditionen fürs Tagesgeld zurück. Vorerst zwar nur befristet bis Ende März, trotzdem aber überaus ansprechend.

C24 Bank zahlt jetzt höhere Zinsen

Denn ab sofort zahlt die C24 Bank allen Neu- und Bestandskunden auf dem PocketZins Tagesgeldkonto nicht mehr Zinsen in Höhe von 1,25 Prozent p.a., sondern deutlich verbesserte 1,75 Prozent p.a. und schiebt sich damit im Tagesgeld-Vergleich wieder deutlich nach vorn. Die Zinsgutschrift auf Einlagen bis zu einem Betrag in Höhe von 1 Million Euro erfolgt immer zum Ende eines jeden Monats. Eine Mindesteinlage wird nicht erwartet, sodass du ab dem ersten angelegten Euro die beliebten Tagesgeld-Zinsen einsammeln kannst.

Wie hoch der Zinssatz ab dem 1. April ausfallen wird, verrät die C24 Bank zur Stunde noch nicht. Er sei dann „variabel“, heißt es aus Frankfurt am Main. Dass sich die Konditionen dann spürbar verschlechtern werden, ist aber nicht zu erwarten. Denn Lasse Schmid, Generalbevollmächtigter der C24 Bank, sagt: „Wir wollen unseren Kunden immer attraktive Konditionen bieten.“ Voraussetzung für die Eröffnung eines PocketZins Tagesgeldkontos ist ein Girokonto bei der C24 Bank. Neben dem kostenlosen Konto (C24 Smart) sind auch kostenpflichtige Konten (C24 Plus / C24 Max) erhältlich, bei denen du dir unter anderem bis zu 10 Prozent Cashback auf Einkäufe sichern kannst.

Trade Republic bietet noch bessere Konditionen

Ein Zinssatz in Höhe von 1,75 Prozent p.a. ist dir nicht genug? Dann solltest du dich mit dem Angebot von Trade Republic auseinandersetzen. Wenn du bei dem Neo Broker nämlich ein kostenloses Depot eröffnest, kannst du auf deinem Konto bis zu 50.000 Euro parken und dafür eine Verzinsung in Höhe von 2,0 Prozent p.a. abgreifen. Auch bei Trade Republic erfolgt die Zinsgutschrift monatlich, was ab dem zweiten Monat einen erfreulichen Zinseszinseffekt zur Folge hat.

Sogar 2,10 Prozent p.a. zahlt dir die Consorsbank bei ihrem Tagesgeld-Angebot aus. Allerdings nur für sechs Monate. Danach sinkt die Verzinsung, Stand heute, auf unterdurchschnittliche 0,3 Prozent p.a., wobei eine Verbesserung der Konditionen bis Mitte 2023 natürlich nicht ausgeschlossen ist. Den aktuellen Top-Zinssatz im Tagesgeld-Vergleich gibt es bis zu einem Anlagebetrag in Höhe von 1 Million Euro, die Zinsgutschrift bei der Consorsbank erfolgt einmal pro Quartal.

Eine Übersicht zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten liefert dir die nachfolgende Tabelle. Sie listet – regelmäßig aktualisiert – die derzeit 20 besten für deutsche Kunden per Direktanlage nutzbaren Tagesgeldkonten auf.

Weitere Zinserhöhungen sind wahrscheinlich

Nach dem Vorpreschen von Consorsbank, Trade Republic und der C24 Bank ist zu erwarten, dass zeitnah auch andere Banken die Konditionen ihrer Tagesgeldkonten nach oben anpassen werden. Etwa die bei deutschen Sparern beliebte Renault Bank direkt. Ein Ende der verbesserten Zinskonditionen ist ohnehin nicht in Sicht. Denn Anfang Februar tritt erneut der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen. Und dass in diesem Zusammenhang ein weiteres Mal der Leitzins angehoben wird, gilt als wahrscheinlich.

Eine noch bessere Verzinsung auf dein angespartes Geld kannst du dir übrigens sichern, wenn du dich nicht für Tagesgeld, sondern für ein Festgeld-Angebot entscheidest. Legst du dein Geld nämlich langfristiger an, sind aktuell bis zu 3,50 Prozent Zinsen p.a. bei einer Direktanlage möglich.

