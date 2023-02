Tagesgeld-Kracher: Erste Bank zahlt 2,40 Prozent Zinsen

Die schwedische TF Bank sorgt in diesen Tagen wiederholt für Aufsehen. Sie bietet nicht nur eine kostenlose Kreditkarte mit 30 Euro Willkommensbonus an, sondern erhöht jetzt auch die Zinsen fürs Tagesgeld. Und das so deutlich, dass sie sich im großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital auf den ersten Platz schiebt. Für vier Monate zahlt die TF Bank jetzt allen Neukunden den aktuellen Spitzenzins in Höhe von 2,40 Prozent p.a. und grüßt damit von Platz 1 im Vergleich.

TF Bank zahlt jetzt 2,30 Prozent Tagesgeld-Zinsen

Ab dem fünften Monat reduziert sich der Zinssatz beim TF Bank Tagesgeldkonto auf 1,01 Prozent p.a. und damit auf ein vergleichsweise durchschnittliches Niveau. Vorteilhaft ist allerdings, dass die Gutschriften der gesammelten Zinsen monatlich erfolgen. In der Spitze sind auf dem Tagesgeldkonto Geldanlagen bis zu 100.000 Euro möglich. Bis zu einem Betrag von 1.050.000 Schwedischen Kronen – das sind momentan umgerechnet rund 94.000 Euro – sind deine Einlagen über die schwedische staatliche Einlagensicherung vor eine etwaigen Bankenpleite geschützt.

Wichtig für alle Anleger: Die TF Bank führt keine Quellensteuer an den schwedischen Staat ab. Und du kannst auf dem Tagesgeldkonto der Bank auch keinen Freistellungsauftrag hinterlegen. Stattdessen erhältst du die monatlich anfallenden Zinsen ohne Abzüge ausgezahlt. Deine Zinserträge musst du im Rahen deiner Steuererklärung nachträglich versteuern. Kein wirklicher Nachteil, aber gegebenenfalls etwas aufwändiger als bei Banken, wo du einen Freistellungsauftrag hinterlegen kannst. Relevant ist das aber ohnehin erst, wenn du pro Jahr aus deinen Kapitalerträgen mehr als 1.000 Euro einstreichen kannst.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell 30 besten Tagesgeld-Angeboten, die du von Deutschland aus als Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst.

Europäische Zentralbank kündigt weitere Zinserhöhung an

Dass im Laufe der kommenden Wochen weitere Zinserhöhungen bei Tagesgeld-Angeboten anderer Baken folgen werden, gilt übrigens als sicher. Und das Ende der Fahnenstange beim Spitzenzins scheint in diesem Zusammenhang noch lange nicht erreicht. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) hat bereits angekündigt, dass sie den aktuell gültigen Leitzins nach der nächsten Ratssitzung am 16. Februar ein weiteres Mal um 0,5 Prozentpunkte anheben möchte. Grund ist die weiter hohe Inflation im Euro-Raum.

Momentan liegt der von der EZB festgelegte Leitzins bei 3,00 Prozent. Der für Sparer noch wichtigere Einlagen-Leitzins notiert derzeit 0,5 Prozentpunkte tiefer, also bei 2,50 Prozent. Eine Erhöhung um weitere 0,5 Prozentpunkte dürfte dafür sorgen, dass spätestens Ende März erste Tagesgeld-Angebote mit einer Verzinsung von etwa 3 Prozent p.a. nutzbar sind. Gute Aussichten für alle Sparer. Noch etwas höhere Zinsen kannst du dir sichern, wenn du dich für ein Festgeld-Angebot entscheidest.

