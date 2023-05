Tagesgeld: Deutsche Direktbank hebt Zinsen massiv an

Frohe Kunde für alle Sparer. Die nächste bekannte Direktbank aus Deutschland hebt die Zinsen für Tagesgeld kräftig an. Statt 2,50 Prozent p.a. zahlt die 1822direkt, ein Unternehmen der Sparkasse Frankfurt, jetzt 3,00 Prozent Zinsen p.a. und stellt parallel auch eine Zinserhöhung für Bestandskunden in Aussicht. Die sollen nämlich ab dem 1. Juli nicht mehr 0,30 Prozent Zinsen p.a. bekommen, sondern von einer Zinserhöhung auf 0,60 Prozent p.a. profitieren. Eine Mindestanlage gibt es nicht.

1822direkt: Jetzt 3,00 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld

Der neue Zinssatz in Höhe von 3,00 Prozent p.a. gilt ab sofort für alle Neukunden, die in den vergangen drei Jahren kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt geführt haben. Auch Neukunden, die ein Girokonto bei der 1822direkt eröffnen, erhalten automatisch das Tagesgeldkonto. Der Zinssatz ist für sechs Monate festgelegt und bis zu einem Anlagebetrag in Höhe von maximal 100.000 Euro gültig. Danach greift die oben genannte Basisverzinsung in Höhe von 0,60 Prozent. Zumindest nach aktuellem Stand der Dinge. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Zinsen auch für Bestandskunden in den kommenden Monaten weiter steigen.

Und wem ein Zinssatz in Höhe von 0,60 Prozent p.a. nicht reicht, der kann mit seinem Ersparten auch zu einer anderen Bank wechseln. Ein solcher Kontowechsel ist bei vielen Banken unter Einbeziehung digitaler Kontowechselassistenten in der Regel binnen weniger Minuten erledigt. Unser fortlaufend aktualisierter Tagesgeld-Vergleich zeigt dir die aktuell besten Alternativen – mit in der Spitze derzeit 3,35 Prozent Zinsen p.a. per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung.

Festgeld als Alternative

Möchtest du länger von einer hohen Verzinsung deiner Ersparnisse profitieren, ist ein Festgeld-Konto die passende Alternative. Dann kannst du dir bei einem Jahr Laufzeit aktuell bis zu 3,40 Prozent Zinsen p.a. sichern. Entscheidest du dich für eine Laufzeit von zwei Jahren, sind sogar bis zu 3,60 Prozent Zinsen p.a. drin. Eine längere Laufzeit ist aktuell nicht zu empfehlen, weil die Zinsen in den kommenden Wochen weiter steigen könnten. Solltest du Tagesgeld-Angebote mit mehr als 5 Prozent Zinsen p.a. entdecken, solltest du gegenwärtig vorsichtig sein. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um betrügerische Angebote.

