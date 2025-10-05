Nur vorübergehend: Preisgekrönter Vorwerk Akku-Staubsauger in völlig neuer Version erhältlich

Wenn du dir den Kobold VK7 in der Special Edition zulegen willst, solltest du nicht zu lange warten – denn im eleganten Schwarz gibt es den Vorwerk-Akkustaubsauger nur vorübergehend. Bis auf das schwarze Design mit silbernen Akzenten kann der Akku-Staubsauger dabei genauso viel wie der klassische Sauger in Weiß. Was genau das umfasst und wie lange du an die Special Edition Black kommst, zeigen wir dir hier.

Vorwerk Akku-Staubsauger in Special Edition Black: Das ist besonders & das ist so stark wie immer

Zunächst: Der Kobold VK7 in der Special Edition Black ist zu demselben Preis erhältlich wie die klassisch weiße Variante. Du zahlst also keinen Aufpreis für das besondere Design. Während das Kobold VK7-Grundgerät und die EB7-Elektrobürste normalerweise in Weiß gehalten sind, ist die Special Edition geradezu komplett schwarz gestrichen. Wie auch beim klassischen Modell sind der Einschaltknopf und die Gummilippe der Bodenbürste zudem in Vorwerk-typischem Grün gehalten. Das Gewinde des Griffs ist im Gegensatz zum „normalen“ Kobold VK7 aber silbern statt grün. Die Optik passt perfekt zur neuen Designsprache von Vorwerk, die auch im Thermomix TM7 zum Einsatz kommt.

Technisch ist die Special Edition gleichauf mit der klassischen Version in Weiß. So punktet der Akku-Staubsauger einerseits mit einer hohen Saugleistung trotz des kabellosen Designs. Bemerkst du groben oder hartnäckigen Schmutz, kannst du mit der Boost-Funktion kurzzeitig auch noch mehr Power aus dem Gerät herausholen. Die intelligente Bodenerkennung macht die Reinigung andererseits noch einfacher. Denn der Akkusauger erkennt automatisch, ob du dich gerade auf einem Teppich oder auf Hartböden bewegst. Die Saugkraft passt der VK7 dann unmittelbar von selbst an. Und dank der Click & Clean Funktion lassen sich die Reinigungsaufsätze ganz leicht wechseln.

Vielleicht kennst du das Feature bereits vom normalen VK7, aber auch bei der Special Edition lässt sich der Griff obendrein um 180 Grad drehen. So kannst du mit dem Gerät zum Beispiel ebenso ganz leicht Möbel oder den Pkw-Innenraum von Staub und sonstigem Schmutz befreien.

Im Bundle mit SP7 Saugwischer sparst du gerade einiges

Und möchtest du aus dem VK7 einen Saugwischer machen, mit dem sich sogar feuchte oder eingetrocknete Verschmutzungen säubern lassen, gibt es den Kobold SP7 Saugwischer-Aufsatz passend dazu ebenfalls in einer schwarzen Special Edition. Hiermit kannst du in einem Schritt saugen plus wischen und bist somit in rund der Hälfte der Zeit fertig mit dem Hausputz.

Für 499 Euro Aufpreis gibt’s den Aufsatz separat dazu. Deutlich günstiger ist es aber, wenn du dir den VK7 Akku-Staubsauger direkt im Set mit dem SP7 Saugwischer holst – dann sparst du bis zum 11. Januar 2026 insgesamt 290,80 Euro. Denn für 1.499 Euro ist außerdem ein zweiter Akku gratis mit dabei. Und dazu bekommst du noch drei Kobold MF Reinigungstücher, eine Flasche Koboclean Universal (500 ml) sowie 6 Kobold FP7 Premium Filtertüten. Der Aufpreis zum VK7 Akku-Staubsauger allein beträgt nur 450 Euro – du bekommst so für weniger Geld also mehr geboten.

