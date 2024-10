Neuer Shark-Akkusauger: Konkurrenzlos dank Reverse-Clean-Technologie und cleverer Servicestation?

Der Hausputz kann lästig sein, vor allem mit schlechten Hilfsmitteln. Es geht aber auch flotter und komfortabler. Shark hat mit dem PowerDetect Clean & Empty einen neuen Akku-Staubsauger auf den Markt gebracht, der beim Saubermachen eine große Unterstützung ist. Was er genau kann, erfährst du hier.

Shark PowerDetect Clean & Empty: Dank Selbstentleerung bis zu 45 Tage ohne Wartung

Staubsauger haben sich in den vergangenen Jahren extrem weiter entwickelt. Aus kabelgebundenen Haushaltshelfern wurden Akkusauger, sie bekamen eine Beleuchtung dazu sowie eine automatische Schmutzerkennung. Seit nicht allzu langer Zeit gibt es nun auch Stationen, in denen sich der Inhalt des Akkusaugers von selbst entleert. Der neue Shark PowerDetect Clean & Empty ist einer davon.

Und das ist richtig praktisch, da du so nicht mehr nach jedem Mal Staubsaugen zum Mülleimer laufen musst. Stattdessen stellst du denn Akkusauger einfach in seine Station zurück, wo er sich dann eigenständig entleert und ebenso wieder aufgeladen wird. Bis zu 45 Tage lang sollst du dich so nicht selbst darum kümmern müssen. Staub und Schmutz landen in dem deutlich größeren Behälter der Station und bleiben dort sicher verschlossen. So können keine Allergene und Gerüche entweichen. Eine Aufladung in der Station liefert übrigens Energie für bis zu 70 Minuten Betrieb. Und das ist im Vergleich ein richtig guter Wert, den kaum ein anderer Akkusauger überbietet.

Viele kabellose Staubsauger nehmen Schmutz außerdem nur dann gut auf, wenn sie vorwärts bewegt werden. Mithilfe eines patentanhängigen Flossendesigns wurde die verbaute DuoClean-Detect-Bodendüse des neuen Shark-Saugers so entwickelt, dass sie vorwärts UND rückwärts arbeitet. So kannst du dich auf eine schnelle und effiziente Reinigung verlassen.

Der Shark PowerDetect Clean & Empty Akkusauger in seiner Station

Hier punktet der neue Shark-Akkusauger außerdem

Aber auch das Saubermachen selbst beherrscht der Shark PowerDetect Clean & Empty wie ein Profi. So ist er intelligenter als viele Konkurrenten auf dem Markt, da er seine Umgebung wahrnimmt und die Reinigung daran anpassen kann. Das heißt: Bei Ecken, Kanten, Teppichen oder besonders hartnäckigem Schmutz erhöht er automatisch die Saugkraft. Dazu ist er mit einer Anti-Hair-Wrap-Bürste ausgestattet, die das Verheddern von Haaren verhindert.

Darüber hinaus kannst du den neuen Akkusauger von Shark in einen Handstaubsauger verwandeln und so Möbel und Co. bequem reinigen. Hilfreiches Zubehör schickt Shark gleich mit. Ein weiteres cooles Feature ist das Flexology Saugrohr. Um unter niedrigen Möbeln saubermachen zu können, lässt sich das Rohr einfach abknicken, damit du dich nicht verrenken musst.

Im Vergleich zu dem ebenfalls neuen Shark-Akkusauger Detect Clean & Empty bietet der PowerDetect unter anderem eine längere Laufzeit und mit 380 Watt eine deutliche höhere Saugkraft. Dafür ist er aber auch etwas kostspieliger. Shark verlangt derzeit 549,99 Euro für den intelligenten Akkusauger samt Entleerungsstation. Bei Newsletter-Anmeldung gibt es zudem 10 Prozent Rabatt, wodurch der Staubsauger nur noch 494,99 Euro kostet.