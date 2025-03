Wann lohnt sich ein Stromspeicher für Zuhause? Wir haken bei einem der bekanntesten Hersteller nach

Wir haben bei Bluetti, einem der bekanntesten Hersteller in diesem Sektor, einmal nachgefragt. Im Interview klären wir dabei, was die echten Vorteile eines Stromspeichers sind und ob man damit tatsächlich langfristig Geld sparen kann. Außerdem fragen wir, was sich die Branche von der Politik wünscht. Dabei geht Fabi in seinem Interview unter anderem auf mögliche Förderungen ein, die nicht nur vom Staat kommen müssen.

Bluetti im Interview: Hier geht’s direkt zum Video

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Bluetti EP2000: Das bietet der modulare Stromspeicher

Im Video-Interview haben wir gemeinsam mit Bluetti bereits das EP2000 Energiespeichersystem angesprochen und vorgestellt. Wir wollen aber nochmal etwas genauer auf das Gerät eingehen. Zudem zeigen wir dir am Ende des Artikels auch, wie du mit einem Förderungsprogramm günstiger an den Stromspeicher kommst.

Der wohl größte Clou des EP2000 Energiespeichersystems ist die Modularität. Du kannst den Speicher nämlich genau deinen Wünschen entsprechend anpassen und erweitern. Zum einen lassen sich mehrere B700-Batterien verwenden. Pro Batterie steht dir so eine Speicherkapazität von rund 7 Kilowattstunden zur Verfügung. Wer mehr Kapazität möchte, kann dann problemlos bis zu 7 Batterien mit der EP2000 verbinden. Außerdem lassen sich ebenso bis zu drei EP2000 Geräte parallel nutzen. So erreichst du dann sogar bis zu 155 Kilowattstunden Speicher und eine Einspeiseleistung von 90 Kilowatt (30 Kilowatt pro EP2000). Wie du siehst: Egal, ob für den kleinen Bedarf oder um gleich dein ganzes Haus abzudecken: Das EP2000 Energiespeichersystem ist eine passende Lösung.

Modulares System: Das ist das Bluetti EP2000 als aufbaubarer Hausbatteriespeicher.

Natürlich bietet dir das EP2000 aber ebenso alle bekannten Vorteile einer Speicherlösung. So machst du dich etwa unabhängiger von den Netzbetreibern und hast für den Notfall Strom-Rücklagen, um essenzielle Geräte zu betreiben. Obendrein geht kein Solarstrom mehr verloren, da überschüssige Energie in den Batterien landet. Besonders praktisch ist das Ganze außerdem in Kombination mit dynamischen Stromtarifen. Sollten die Kosten hierbei zeitweise nach oben gehen, kannst du in dieser Phase auf deinen gespeicherten Strom setzen, um den Preisanstieg zu vermeiden.

Ganz klassisch lohnen sich Stromspeicher, wenn du vor allem abends deine Stromfresser (Herd, Fernseher, Unterhaltungselektronik, Licht) anwirfst und dann den über Tag produzierten und gespeicherten Strom nutzt.

Installationsförderung für das Energiespeichersystem: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Du hast Interesse an dem EP2000 von Bluetti? Dann solltest du dich unbedingt für eine Förderung bewerben. Dafür kannst du dich auf der Produktseite bis zum 25. März ganz einfach anmelden. Sollte deine Anfrage genehmigt werden, winkt dir im Anschluss ein Rabatt von bis zu 4.500 Euro, abhängig von der Geräte-Konfiguration, die du dir kaufst. Zusätzlich kannst du je nach Kommune auch noch Zuschüsse aus politischen Fördertöpfen erhalten. Diese Förderungs-Staffelung bekommst du bei Bluetti.

2.000 Euro Rabatt bei EP2000 + 2x B700 Batterien (10,5kW/14,7kWh)

2.500 Euro Rabatt bei EP2000 + 3x B700 Batterien (15,5kW/22,1kWh)

4.500 Euro Rabatt bei EP2000 + 7x B700 Batterien (20kW/51,6kWh)

Wichtig zu beachten: Nach der Genehmigung musst du zunächst eine Anzahlung in Höhe von 1.000 Euro leisten. Diese wird beim späteren Kauf aber natürlich auf den Preis angerechnet.