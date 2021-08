Kostenlos und sicher: Jetzt Girokonto bei der DKB eröffnen

Mit dem Girokonto der DKB hast du ein solides Konto für all deine alltäglichen Finanzgeschäfte. Das von Focus Money als Testsieger ausgezeichnete Girokonto ist im Gegensatz zu den Konten vieler anderer Banken völlig kostenlos. Und zu deinem Girokonto gibt es on top: Eine Kreditkarte gratis. Mit der DKB-Visa-Card kannst du kontaktlos bezahlen – was gerade in der jetzigen Zeit ein zusätzlicher Pluspunkt ist. Außerdem lässt sich mit der Visa-Card ab einem Wert von 50 Euro weltweit kostenfrei Geld abheben.

Die DKB-App für den Alltag: Bequem und hilfreich

Ein weiteres Argument für ein Girokonto bei der DKB ist die praktische Banking-App, mit der du all deine Finanzgeschäfte mobil organisieren kannst. Was kann die App? Solltest du deine Bankkarte einmal verlieren, kannst du sie ganz einfach via Smartphone und Co. sperren – und bist so schnell auf der sicheren Seite. Die App bietet dir darüber hinaus ein Plus an Sicherheit. Denn sie zeigt dir über Push-Benachrichtigungen alle getätigten Umsätze an. So bist du immer auf dem Laufenden und bemerkst sofort, falls eine Abbuchung einmal irrtümlich erfolgen sollte. Doch keine Sorge: Falls dich die Push-Benachrichtigungen nerven, kannst du sie in der App einfach wieder ausstellen.

Von überall Bargeld einzahlen – immer abgesichert

Außerdem praktisch ist die Cash-im-Shop-Funktion der DKB. Hast du einmal keinen Bankautomaten in deiner Nähe? Dann kannst du dein Bargeld auch ganz einfach in einem von zehntausenden Partnershops – wie beispielsweise Penny, real oder Rewe – einzahlen. Zugang zur App und deinen Konten bekommst du per Fingerabdruck und Gesichtserkennung. Dadurch musst du dir keine langen Passwörter mehr merken, bist aber trotzdem gut abgesichert. In Zusammenarbeit mit der Tan2Go-App werden deine Bankgeschäfte noch sicherer.

Du möchtest alles aus einer Hand haben und deine Geldbörse auch einmal Zuhause lassen? Mit der DKB-Visa-Card ist das kein Problem. Denn sie unterstützt mobile Payment via Apple Pay und Google Pay. Hierüber kannst du sicher, bequem und kontaktlos einkaufen – und benötigst nur noch dein Handy zum Bezahlen.

Die DKB wirbt mit dem Motto „Wechsel zum #geldverbesserer“. Denn mit dem kostenfreien Girokonto inklusive Kreditkarte finanziert die Bank unter anderem auch nachhaltige Projekte.