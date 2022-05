iPhone 14: Darum könnte sich Apples Erzfeind über steigende Bestellungen freuen

Schon seit langer Zeit verdienen Apples Konkurrenten an der Produktion des iPhone. Während das Unternehmen aus Kalifornien immer wieder versucht, sich von der Abhängigkeit einzelner Hersteller zu trennen, muss man beim iPhone 14 nun anscheinend einen Rückschlag einstecken. Dieser soll laut einem Bericht von The Elec nun dafür sorgen, dass Samsung und LG sich über das mögliche Aus eines Herstellers in der Lieferkette freuen dürfen.

iPhone 14: Samsung und LG sollen mehr für Apple produzieren

Auslöser für die aktuelle Debatte ist eine Entscheidung des Displaylieferanten BOE. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen eigenständig Veränderungen am Design der OLED-Panels für das iPhone 13 vorgenommen. Apple hatte man nicht darüber informiert. Das Unternehmen hatte die Veränderung erst später entdeckt. Wie MacRumors schreibt, hatte Apple seinen Lieferanten angewiesen, die Produktion der Bauteile sofort zu stoppen.

Die Auswirkung dieses Falls ist nun, dass BOE bislang keine Bestellungen für die iPhone-14-Displays von Apple erhalten hat. Auch der jüngste Besuch der Top-Manager von BOE in Cupertino habe keine Besserung gebracht. Die Erklärung für die Änderung an den Spezifikationen war offenbar nicht genug, um erneut Apples Lieferant zu werden.

Die Gewinner dieses Fehlers von BOE könnten nun Samsung und LG Display sein. Apple benötigt weiterhin Displays für das iPhone 14. Die Rede ist von rund 30 Millionen OLED-Panels, die nun von Apples Konkurrenz gefertigt werden sollen.

Insgesamt plant Apple angeblich die Bestellung von 150 Millionen Panels für die gesamte iPhone-14-Reihe. Ursprünglich hatte man mit 140 Millionen gerechnet. Die Produktion soll frühestens im kommenden Monat beginnen. Samsung soll die Displays für das iPhone 14 Pro liefern, während das Pro-Max-Display des kommenden Apple-Smartphones von LG kommt.

BOE hatte in der Vergangenheit Displays für das iPhone 12 und iPhone 13 gefertigt. Der Anteil der Produktion soll bei nur 10 Prozent im Jahr 2021 gelegen haben. Laut dem Bericht plante das Unternehmen für 2023 jedoch eine deutliche Steigerung, mit der man LG Display hinter sich lassen wollte.