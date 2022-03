inside digital in Blau und Gelb: Wir bekennen Farbe! Jetzt spenden!

Im Sommer 2021 war es für uns im Rheinland noch recht einfach. Kurz nach der Flutkatastrophe ganz in der Nähe war Soforthilfe vor Ort gefragt, die wir schnell und unkompliziert wie tatkräftig unterstützen konnten. Im Falle eines Krieges, kaum zwei Flugstunden entfernt, ist das etwas anderes. Und genau das ist Realität: Eine völkerrechtswidrige Invasion Russlands in einen freien, souveränen Staat – die Ukraine.

Wie kann man hier helfen? Laut diversen Hilfsorganisationen besteht die beste Hilfe zur Hilfe aktuell vor allem in Geldspenden. Wenn möglichst viele von uns auch nur einen kleinen Teil beisteuern, erhalten Bündnisse und Organisationen einen echten Hebel, um damit wirkliche Hilfe zu bewirken und Menschen in Not zu unterstützen. Wir unterstützen Bündnisse wie „Aktion Deutschland Hilft“ und rufen zu Spenden auf!

Jetzt spenden und Farbe bekennen!

Was kann ein Online-Magazin hier tun? Um den Menschen in der Ukraine zu helfen, haben wir uns für verschiedene Maßnahmen entschieden und orientieren uns am Grundsatz „Hilfe zur Hilfe“. Zum einen haben wir unsere insgesamt 26 Kolleginnen und Kollegen dazu aufgerufen, Geld zu spenden. Das gesammelte Geld, das als Mitarbeiterspende von allen Köpfen hinter inside digital zusammenkommt, rundet unser Verlag anschließend auf. Dann geht es an Hilfsprojekte an unseren Unternehmens-Standorten in Brühl und Bernau bei Berlin, die sich im Zuge der aktuellen Krise gebildet haben. Darüber hinaus spenden wir einen Anteil unserer Kooperations-Werbeerlöse im März an „Aktion Deutschland Hilft“.

Neben unserer finanziellen Unterstützung möchten wir außerdem symbolisch Farbe bekennen. Deshalb färben wir den Header von inside digital in den Farben blau-gelb ein. Ferner nutzen wir unsere Reichweite, um unsere Leserinnen und Leser um Spenden zu bitten – auf allen Kanälen. Außerdem stellen wir „Aktion Deutschland Hilft“ kostenlose Werbeplätze auf unserer Seite zur Verfügung und rufen unsere Leser dadurch zusätzlich zur Unterstützung auf.

Berichten, informieren, spenden

Als Medienunternehmen berichten wir auch über bestimmte Themen zur Krise in der Ukraine. Da inside digital ein Technik-Magazin ist, beleuchten wir dabei insbesondere digitale und thematisch zu uns passende Aspekte, wie beispielsweise die Blockierung russischer Staatsmedien, den Stopp von Flugverkehr oder digitale Sanktionen beteiligter Unternehmen.

Und auch an dieser Stelle möchten wir gerne zum Spenden aufrufen. Denn jede noch so kleine Unterstützung kann helfen! „Aktion Deutschland Hilft“ ist ein vertrauenswürdiges Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen. Es leistet Nothilfe bei den von dem Krieg betroffenen Menschen, indem es etwa Hilfsgüter in die Krisenregion bringt, bei Evakuierungen unterstützt oder Wohnungen für Geflüchtete organisiert. Und dabei handelt es sich nur um eine von vielen Hilfsorganisationen.

