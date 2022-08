Huawei-Handy wieder frisch machen: So hält dein Smartphone noch Jahre

Treue Huawei-Nutzer haben es aktuell nicht leicht. Zurecht beliebte Smartphones wie das Huawei P30 oder Mate 20 kommen so langsam in die Jahre. Doch Ersatz ist schwierig. Statt zu einem anderen Hersteller zu wechseln, kannst du die Lebensdauer deines alten Handys verlängern. So geht’s.