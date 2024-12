Hohe Werkstattkosten sparen: Dieses Tool macht’s möglich

Das Auto zeigt nur eine rätselhafte Fehlermeldung an, mit dem Hinweis, dass man eine Werkstatt aufsuchen sollte? Wer das kennt, ahnt meist, dass hohe Werkstattkosten auf ihn zukommen. Doch nicht immer ist das nötig. Mit dem NextGen OBDeleven Device kannst du Licht ins Dunkle bringen und weißt so gleich, was zu tun ist. Aber das Diagnosegerät kann noch einiges mehr.

NextGen OBDeleven Device: Mit diesem Scan Tool sparst du dir den Weg zur Werkstatt

Der Hersteller OBDeleven hat es sich zum Ziel gesetzt, Fahrzeugdiagnosen und -anpassungen für jeden Fahrer weltweit zugänglich zu machen. Mit dem NextGen OBDeleven Device findest du heraus, wo der Schuh bei deinem Auto drückt und kannst im besten Fall selbst Hand anlegen oder den Fehlerspeicher löschen. Allein für das Auslesen des Fehlerspeichers verlangen Werkstätten oftmals bereits Geld. Das Geld lässt sich jedoch sparen, wenn du das selbst erledigst. Die Installation und Nutzung soll dabei äußerst intuitiv sein – du benötigst also kein technisches Fachwissen.

Das NextGen OBDeleven Device wird in den OBD-Anschluss deines Autos gesteckt. Falls du davon zum ersten Mal hörst: Das ist sozusagen die Steckdose für das Diagnosegerät. Meistens findest du ihn unter dem Lenkrad – je nach Auto kann er aber auch woanders liegen. Mit der zugehörigen App verbindest du dich via Bluetooth mit deinem Auto und bekommst so Zugriff auf Fahrzeugdaten, die dir sonst verborgen bleiben. Das Tool von OBDeleven ist dabei von führenden Automobilherstellern wie der Volkswagen-, BMW– oder Toyota-Gruppe lizenziert und somit mit vielen Modellen kompatibel.

Das kann der OBD2-Scanner noch

Das ist aber noch nicht alles, was das Tool kann. Denn du kannst mit dessen Hilfe auch Einstellungen deines Autos nach Belieben anpassen, auf die du sonst keinen Zugriff hast. So lässt sich etwa einstellen, dass sich deine Spiegel beim Abschließen einklappen oder, dass das Licht im Innenraum länger anbleibt, wenn du das Auto verlässt. Je nach Auto entstehen aber auch noch viele weitere Möglichkeiten zur Konfiguration. Das OBDeleven Device wird bereits von über drei Millionen Fahrern in über 40 Ländern genutzt und ist somit von vielen Nutzern sehr geschätzt.

Zusammen mit der App kannst du viele praktische Einstellungen vornehmen

Das NextGen OBDeleven Device wird derzeit für 59,99 Euro verkauft und ist somit eine gute Investition, die sich schnell rentieren kann. Denn bereits ein Werkstattbesuch ist oftmals schon teurer.