Falschgeld-Boom in Deutschland: So schützt du dich

Die Deutsche Bundesbank hat 2023 rund 56.000 falsche Euro-Banknoten aus dem Verkehr gezogen. Diese hatten einen Nennwert von über 5 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von fast 30 Prozent. Durch mehrere größere Fälle ist die Schadenssumme sogar um 90 Prozent höher als noch 2022.

Diese Geldscheine werden besonders oft gefälscht

Am häufigsten wurden 2023 gefälschte Fünfziger entdeckt. Mit rund 21.500 Scheinen machen diese einen Anteil von 38 Prozent aus. Den stärksten Anstieg gab es hingegen bei den 200-Euro-Scheinen. Hier wurden rund 8.800 Stück entdeckt, was einer Steigerung von 266 Prozent entspricht. Am seltensten betroffen ist der 5-Euro-Schein. Jedoch wurden auch hier 691 Scheine entdeckt. Sogar falsche 1- und 2-Euro-Münzen sind im Umlauf.

So erkennst du Falschgeld

Das Erkennen von gefälschten Geldscheinen ist in den meisten Fällen einfach. So ist ein Großteil der Fälschungen nicht besonders gut gemacht und weist keinerlei Sicherheitsmerkmale auf. Insbesondere bei den kleineren 10- und 20-Euro-Scheinen geben sich die Fälscher wenig Mühe. Statt einer Unterschrift sind diese mit dem Schriftzug „MovieMoney“ in Schreibschrift und dem Aufdruck „Prop copy“ auf der Rückseite versehen.

Häufige Beispiele für Falschgeld

Neben einem prüfenden Blick auf den Schein selbst, sollte man die Geldscheine nach dem Prinzip Fühlen-Sehen-Kippen überprüfen. Euro-Banknoten der neuen Serie sind lackiert und fühlen sich deshalb glatter an als normales Papier. Außerdem sind hervorgehobene Teile des Druckbilds auf der Vorderseile als Relief fühlbar.

Ab der 20-Euro-Banknote befindet sich im oberen Bereich des Hologramstreifens ein durchsichtiges Fenster. In diesem kannst du bei echten Geldscheinen ein Porträt der Königstochter Europa aus der griechischen Mythologie erkennen. Auf den neuen Banknoten befindet sich zudem links unten die sogenannte Smaragdzahl mit dem Wert der Banknote. Kippt man diese, verändert sich die Farbe.

Auch zahlreiche Fake-Münzen im Umlauf

Noch häufiger als Geldscheine werden in Europa Münzen gefälscht. Während 2023 rund 57.000 falsche Geldscheine aus dem Verkehr gezogen wurden, gab es bei den Münzen mit 116.000 fast doppelt so viele Fälle. Mit einem Anteil von 95 Prozent war hier die 2-Euro-Münze am häufigsten betroffen.

1- und 2-Euro-Münzen lassen sich am einfachsten mit einem Magneten überprüfen. So sind originale Münzen nur schwach magnetisch, während Fälschungen entweder gar nicht oder stark magnetisch sind. Auch sind das Münzbild und die Randprägung bei Fälschungen meist nicht so klar wie bei echten Euromünzen.

Die Deutsche Bundesbank bietet eine Online-Schulung zum Erkennen von Falschgeld an. Diese ist kostenlos und kann von jedem am PC oder Smartphone genutzt werden.