Den musst du unbedingt haben: Shark stellt limitiertes FlexStyle-Modell vor

Das stundenlange Styling deiner Haare raubt dir den letzten Nerv und von Glätteisen, Lockenstab und Co. ist deine Mähne mittlerweile ziemlich in Mitleidenschaft gezogen? Du kannst all deine alten Geräte in die Tonne treten, denn Shark hat eine neue Version des FlexStyle auf den Markt gebracht. Passend zum Weihnachtsfest ist diese Version mit über 20.000 funkelnden Kristallen versehen und garantiert dir einen glanzvollen Auftritt. Außerdem haben wir einen exklusiven Code für dich, mit dem du beim Kauf extra sparen kannst. Mehr dazu jetzt.

Die Black Diamond Limited Edition von Shark

Der FlexStyle ist ein 5-in-1 Gerät, das sich im Handumdrehen von einem Haartrockner in ein Stylingtool verwandelt. Wie oben bereits erwähnt, verleihen die Kristalle dem Haarstyler einen einzigartigen Look, der garantiert zu einem Hingucker in deinem Badezimmer wird.

Bling-Bling für dein Badezimmer: Die Limited Edition von Shark

Der FlexStyle kommt mit fünf verschiedenen Aufsätzen für die unterschiedlichsten Stylingmöglichkeiten. So findest du hier etwa einen Lockenaufsatz, der dir in wenigen Sekunden luxuriöse Locken vom Ansatz bis in die Spitze zaubert. Deine Haare bleiben dabei ganz von selbst um den Aufsatz gewickelt, verbrannte Finger gehören also endlich der Vergangenheit an. Die Locken kannst du dabei in unterschiedliche Richtungen wickeln, wodurch sie schön natürlich aussehen.

Die Ovalbürste sorgt für Schwung und Volumen und reduziert gleichzeitig Frizz. Mit der Paddelbürste kannst du deine Haare trocknen sowie glätten und verleihst dir so in nur einem Durchgang einen eleganten Blow-out, wie es sonst nur der Friseur deines Vertrauens schafft. Für Lockenköpfe packt Shark einen Diffusor ins Paket. Die Konzentrator-Düse eignet sich hingegen optimal, um glattes Haar zu trocknen und gleichzeitig zu stylen.

Egal, ob du lockiges, welliges oder glattes Haar hast, Shark verspricht, dass der FlexStyle sich für alle Typen gleichermaßen eignet. Um Hitzeschäden an deinen Haaren zu vermeiden, kontrolliert das Gerät die Temperatur 1.000 Mal pro Sekunde. Der FlexStyle wird mit einer praktischen Aufbewahrungsbox geliefert, dank der du ihn auch mit auf Reisen nehmen kannst.

Nur für kurze Zeit erhältlich

Die Limited Edition des Shark FlexStyle ist nur für kurze Zeit erhältlich. Die glitzernde Version eignet sich deshalb auch prima als Weihnachtsgeschenk. Das Stylinggerät kostet dich 349,99 Euro und ist damit günstiger als viele Modelle von anderen Herstellern. Dank unseres exklusiven Codes INSIDE10 sparst du dir nochmal satte 10 Prozent vom Preis, sodass am Ende nur noch 315 Euro auf der Rechnung stehen!