Außergewöhnliche Ukraine-Spendenaktion: Games für 6.500 US-Dollar für 10 Euro

Die Indie-Plattform itch.io hat eine besondere Ukraine-Spendenaktion gestartet. Angeboten wird ein riesiges Spielebundle mit zusätzlichen Inhalten wie Soundtracks, Assets und hilfreichen Tools. Insgesamt erhältst du Inhalte im Wert von 6.500 US-Dollar für nur knapp 10 Euro. Sämtliche Erlöse aus der Aktion fließen dabei zwei Hilfsorganisationen zu.

Außergewöhnliche Ukraine-Spendenaktion

Insgesamt haben sich über 700 Entwickler an dem Aufruf von Necrosoft Games beteiligt. Das zusammengestellte Bundle umfasst beinahe 1.000 Inhalte, zu denen fast 600 digitale Spiele, beinahe 300 Tabletop-RPGS, diverse E-Books, Soundtracks, Assets sowie Tools gehören. Die Spendenaktion begann mit einem Ziel von zunächst einer Million US-Dollar, die man mittlerweile jedoch erreicht hat. Das nächste Spendenziel liegt bei vier Millionen US-Dollar, wobei Menschen bereits über 2,4 Millionen spendeten. Insgesamt haben sich bereits fast 170.000 Menschen an der Aktion beteiligt.

Da itch.io seinen Benutzern die Möglichkeit offen lässt, mehr zu bezahlen als den vorgeschlagenen Preis der Entwickler, haben das in diesem Fall viele Menschen genutzt. Der Minimum-Preis der Spendenaktion wurde laut Anbietern bewusst niedrig gehalten. Man bat jedoch alle, die mehr für das Bundle aufbringen können, auch mehr für die Aktion zu spenden. Dieser Bitte scheinen auch die meisten Nutzer des Angebots nachgekommen zu sein.

Riesiges Bundle für knapp 10 Euro

So liegt die durchschnittliche Spende bei dieser besonderen Ukraine-Spendenaktion bei fast 15 US-Dollar. Die höchste abgegebene Einzelspende erreichte sogar 9.000 US-Dollar. Von allen 1.000 angebotenen Inhalten waren über 600 bisher nie Teil eines größeren Bundles. Laut Angaben der Seiten sind einige Hersteller itch.io sogar nur beigetreten, um ihre Inhalte ebenso als Teil des Bundles herauszubringen.

Allein durch die beinahe 600 digitalen Videospielen und über 300 analogen Tabletop-RPGs kamen beinahe 1.000 Spiele zusammen. Das Bundle unterscheidet sich etwas von den sonstigen Bundles, die itch.io zusammenstellt. So werden innerhalb dieses Bundles etwa keinerlei Keys für andere Plattformen wie etwa Steam angeboten. Auch schloss man Produkte von der Aktion aus, die nicht kostenpflichtig auf der Seite angeboten wurden.

Dorthin fließen die Spenden der Aktion

Alle Erlöse der außergewöhnlichen Ukraine-Spendenaktion spendet man an Hilfsorganisationen, die die Ukraine im Konflikt unterstützen. Eine davon ist die International Medical Corps, eine medizinische Hilfsorganisation, die Hilfe innerhalb der Region leistet. Rund 89 Prozent der an die Organisation gespendeten Hilfsmittel sollen direkt in die medizinische Hilfe investiert werden. Die restlichen 11 Prozent werden für administrative Abläufe und Geschäftskosten gehen.

Die zweite Organisation, die von den Spenden profitiert, ist Voices of Children. Dabei handelt es sich um eine ukrainische Organisation, die Kindern hilft, mit den traumatischen Erfahrungen umzugehen sowie in ein normales Leben zurückzufinden. Damit man dieses Ziel erreichen kann, leistet Voices of Children sowohl psychologische als auch psychosoziale Hilfe. Beide Hilfsaktionen werden zu gleichen Teilen an den Erlösen beteiligt, die aus der Spendenaktion generiert werden.

Zocken für den guten Zweck?

Selbst wenn dich nur wenige Einzeltitel der außergewöhnlichen Ukraine-Spendenaktion interessieren, kannst du mit dem Kauf wenig falsch machen. Spieltitel, die dir bisher für ein Experiment zu teuer waren, kosten in diesem großen Bundle deutlich weniger, sodass die Aktion zum Ausprobieren lockt. Besonders interessant sind die Spieltitel Celeste, CrossCode, Jotun sowie Tower Ascension innerhalb des Bundles. Sie konnten auch eigenständig Interessenten anziehen. Bei der großen Vielfalt an unterschiedlichen Spielen mit diversen Genres, sollte sich für jeden Interessenten zumindest etwas finden, dass ein Austesten lohnt. Wer sich unsicher ist, kann sich auf der Seite des Anbieters alle genauen Inhalte des Bundles vor Kauf ansehen.