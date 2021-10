Apex Legends: Neuer Gameplay-Trailer zu Flucht ist jetzt öffentlich

Die neue Karte “Sturmpunkt”

Zu den neuen Inhalten von “Apex Legends: Flucht” zählt allen voran die neue Karte “Sturmpunkt”. Sie führt direkt aufs Meer: an Inselgruppen, Stränden und in den Dschungel. Entweder du erkundest das Lager des höchsten zugänglichen Ortes, den es je in Apex Legends gab, einem riesigen Berg, oder du machst dich auf Erkundungstour in den Lagern im Dschungel. Alleine bist du weder dort, noch auf den anderen Inselgruppen sicher: Wilde Prowler und eine neue Art von Giftspinnen werden sich dir in den Weg stellen.

Hier geht es zum neuen Gameplay-Trailer von „Apex Legends“:

“Seht eure eigenen Schwächen in euren Gegnern. Und dann vernichtet sie.” Nach diesem Vorsatz handelt die neue Legende “Ash”, auch bekannt als Dr. Ashley Reid. Angeblich starb sie bei einem Laborunfall, den sie im Auftrag einer Söldnergruppe infiltrierte. Tot ist sie nicht. Menschlich jedoch auch nicht mehr. Sie kann Gegner mit elektrischen Fallen angreifen und Risse im Raum erzeugen. Ihre Karte zeigt dir darüber hinaus Positionen von Todeskisten an und markiert überlebende Feinde. In „Apex Legends“ wird sie zu einer tödlichen Geheimwaffe.

Die neue Waffe C.A.R.MP.

Mit der neuen Waffe “Combat Advanced Round” kannst du leichte, aber auch schwere Munition abfeuern. Die Maschinenpistole ist vollautomatisch. Du wirst dich auf einen kräftigen Rückstoß gefasst machen müssen. Die neue Saison bringt ebenfalls einen neuen Battle Pass mit. Apex-Packs, EP-Boosts und limitierte Skins sind deine Belohnungen, wenn du Herausforderungen abschließt und aufsteigst. Dabei gibt es wöchentliche, aber auch tägliche Missionen. In der neuen Ranglisten-Saison kannst du dich ebenfalls im Ranglistenmodus in „Apex Legends“ beweisen. Also, worauf wartest du noch?