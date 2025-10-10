Die Rede ist dabei von der Huawei Watch GT 6 Pro. Bei uns im Test konnte die Uhr mit vielen Vorteilen überzeugen, ganz oben auf der Pro-Liste ist aber die Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen. Das macht die Smartwatch zum idealen Begleiter für längere Reisen oder den nächsten Wanderurlaub, wenn ein regelmäßiges Aufladen nur schwer möglich ist.

Präzise Ortung und steigungskorrigierte Pace – perfekt fürs Laufen im Gelände

Gerade in den Bergen, in Wäldern oder in sonstigen abgelegenen Gebieten verliert man beim Laufen schnell die Orientierung. Das präzise GPS-Tracking der Huawei Watch GT 6 (Pro) löst dieses Problem. Denn die Uhr kann dir genau anzeigen, wo du dich gerade befindest und dir genau bei der Routenplanung helfen. Außerdem kannst du mit ihrer Hilfe besser die Entfernung zum nächsten Wegpunkt einschätzen und so deine Kräfte entsprechend einteilen.

Weiterhin vor allem beim Laufen im Gelände eine Schwierigkeit: Bei viel Steigung und Gefälle im Wechsel lässt sich die Geschwindigkeit nicht mit dem Tempo auf ebener Fläche vergleichen. Die Huawei Watch GT 6 Pro zeigt dir eine steigungskorrigierte Pace an und kann somit deine Laufgeschwindigkeit so umrechnen, als wärst du auf flachem Untergrund unterwegs. Das hilft dir bei der Messung deiner Leistung und deines Fortschritts – selbst bei den unterschiedlichsten Gefällen. Darüber hinaus kann dir die Uhr Höhenprofil-Diagramme anzeigen, die die Planung deiner Routen zusätzlich erleichtern. Zusätzlich essenziell beim Laufen: Die Herzfrequenz lässt sich selbstverständlich ebenso mithilfe der Uhr messen.

Huawei Watch GT 6 (Pro): Sturzerkennung und robustes Design

Weiterhin bist du mit der Huawei Watch GT 6 (Pro) im Wald, auf Feldern oder in den Bergen sicherer unterwegs. Wenn du einmal stürzen solltest, erkennt das die smarte Armbanduhr und fordert automatisch Hilfe an. So bist du selbst dann sicher unterwegs, wenn du alleine Outdoorsport treibst.

Hinzu kommt ein robustes Gehäuse, das auch mit Regen oder Schweiß problemlos klarkommt. Das Display ist zudem durch Saphirglas geschützt und ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch gut ablesbar. Und solltest du einen längeren Outdoor-Urlaub planen, bist du mit der Huawei Watch GT 6 (Pro) ebenfalls gut ausgestattet. Bis zu 21 Tage lang soll der Akku mit nur einer Aufladung halten.

Huawei Watch GT 6 Series: Jetzt 40 Euro günstiger sichern

Die Huawei Watch GT 6 ist bereits für 249 Euro erhältlich. Mit dem Code A40GT6 ziehst du aber nochmal 40 Euro von der Rechnung ab. Das Pro-Modell kostet nochmal 130 Euro Aufpreis und somit 379 Euro. Aber auch hier ist der Code A40GT6 gültig und du sparst ebenso nochmal 40 Euro auf den regulären Preis. Unser Rabattcode gilt bis zum 31. Oktober.

