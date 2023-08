Ältere Fahrer sollen zu Check-ups oder den Führerschein abgeben

Hat man in Deutschland eine Führerscheinprüfung bestanden, bleibt die Fahrerlaubnis in der Regel ein Leben lang gültig. Das ist zumindest der Status quo. Denn auf EU-Ebene arbeitet die Kommission an einer neuen Kfz-Regelung. Diese sieht vor, dass Autofahrer ab einem Alter von 70 Jahren alle fünf Jahre Fahrtauglichkeits-Check-ups mitmachen sollen. Geplant ist, dass dabei sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit auf den Prüfstand gestellt wird – komplementiert von einem Auffrischungskurs. Bis die neue Regelung in Kraft tritt, dürfte es eine Weile dauern. Einige deutsche Städte und Landkreise wurden jedoch bereits jetzt aktiv und setzen auf eine freiwillige Abgabe des Führerscheins.

Ü65-Jährige sollen ihren Führerschein abgeben

Der baden-württembergische Ostalbkreises versucht Bürger ab einem Alter von 65 gegenwärtig dazu zu bewegen, ihren Führerschein freiwillig abzugeben. Wer dies tut, erhält seit Juli für sechs Freimonate eine OstalbMobil-Netzkarte oder ein Schnupper-Abo des Deutschlandtickets. Die Maßnahme soll einerseits den Umstieg auf den ÖPNV fördern und andererseits die Verkehrssicherheit steigern. Laut einer nicht repräsentativen Umfrage der Schwäbischen Post gefiel das Angebot jedoch lediglich 3 Prozent der Befragten. 17 Prozent meinten zudem, dass das Bus- und Bahn-Ticket in dem Fall dauerhaft kostenlos sein sollte.

Ähnliche Aktionen wurden in den vergangenen Jahren auch in weiteren Städten wie Leverkusen ins Leben gerufen. Hier konnten lediglich Senioren ab 75 Jahren teilnehmen. Im Gegenzug wurde ihnen ein Jahresabo des Deutschlandtickets finanziert. In Neumünster war es derweil eine Jahreskarte für den Busverkehr der Stadtwerke SWN und eine Untergrenze von 70 Jahren; während in Hannover bereits 60-Jährige freiwillig auf den Führerschein verzichten konnten. Und das sind nur einige exemplarische Beispiele. Doch nicht alle Städte und Verkehrsverbände begrenzen das Angebot ausschließlich auf Senioren. In Lübeck und im Ennepe-Ruhr-Kreis richteten sich diese an sämtliche Bürger. Wobei im Ennepe-Ruhr-Kreis der älteste Bewerber 90 und der jüngste 28 Jahre alt gewesen sein soll.

Wie sicher fahren Senioren?

Laut Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren im Jahr 2021 lediglich 14,5 Prozent aller an Verkehrsunfällen beteiligten Personen älter als 65 Jahre. Und das, obgleich der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung bei 22,1 Prozent lag. Eine positive Statistik, die nach Auffassung der Statistiker jedoch über das tatsächliche Lagebild hinwegtäuscht. Denn die geringe Unfallbeteiligung dürfe unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass ältere Menschen „nicht mehr regelmäßig zur Arbeit fahren und somit seltener als jüngere am Straßenverkehr teilnehmen“. Das würde auch erklären, weswegen ältere Fahrer konträr zu den vorangegangenen Zahlen bei Verkehrsunfällen in 70 Prozent der Fälle die Hauptschuld trugen.

Die Bemühungen der EU-Kommission richten sich derweil nicht ausschließlich auf Senioren. So soll die Fahrerlaubnis auf Lebenszeit generell einer neuen Regelung zum Opfer fallen. Sie sieht vor, dass sich die Fahrerlaubnis für die gängigen Führerschein-Klassen AM, A1, A2, A, B, B1 und BE künftig auf 15 Jahre beschränken wird.