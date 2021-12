Weihnachtsgeschenke-Tipps von Vorwerk: Vom kleinen Akkusauger bis zum Rundum-Sorglos-Set

Wir stellen drei Produkte und Produkt-Sets vor, mit denen du den Einstieg in oder die Erweiterung deiner Vorwerk Palette zu Hause erreichst. Den Anfang macht das kleinste Geschenk – aber ein umso praktischer Helfer.

Komplett-Set mit Akku-Staubsauger

Das umfangreichste Starter-Set, das kaum Wünsche auslässt – und nebenbei zu Weihnachten auch um mehr als 200 Euro reduziert ist – ist das 1.599-Euro-Paket rund um den Akku-Staubsauger Kobold VB100. Mit dabei ist in diesem Set die EBB100 Akku-Elektrobürste, der SPB100 Akku-Saugwischer („Besserwischer“), außerdem noch die Kobold Polsterbürste (PBB100) und einiges an weiterem Zubehör. Hierzu zählen etwa schmalere Düsen, damit du mit dem Akku-Staubsauger auch in engere Ecken kommst. Das Set hört auf den Namen VB100 Akku-Staubsauger Komplett Paket plus.

→ Hier geht’s zum Komplett-Set

Das Vorwerk-Set Kobold Komplett Paket plus mit Ersparnis und Gratis-Zugabe.

Gratis mit dabei liegt auch der kleine Akkusauger Kobold VC100, der sonst 129 Euro kostet und sich auch als einzelnes Geschenk eignet, wie wir hier erklären:

Kobold VC100 – Günstiger Akkusauger als Kehrblech-Ersatz

Buchstäblich in jede Ecke kommst du mit dem kleinen Handstaubsauger VC100, auch Krümelsauger genannt. Vorwerk bewirbt den kleinen Helfer als „praktisch für zwischendurch“. Der Akku-Staubsauger ist leicht mit einer Hand zu bedienen, saugt Krümel in der Hausbäckerei, alias Plätzchen-Back-Küche, genauso weg wie Staub hinter der Heizung. Möglich macht’s die flache Schnauze, an dessen Ende der Saugstutzen auch in engen Spalten und Ecken saugen kann.

Der VC100 Akku-Staubsauger kostet in der Black Edition 129 Euro und ist ein kleiner, praktischer Preis-Tipp in Vorwerks Kobold-Sortiment. Im Testbericht konnte uns der schlanke Mini-Sauger überzeugen und schickte sich an, ein exzellenter Kehrblech-Ersatz zu sein.

Krümel beim Keksebacken? Kein Problem mit dem Vorwerk Kobold VC100, dem Krümelsauger.

Smart-Home-Helfer: Der Saugroboter von Vorwerk

Für 849 Euro gibt es von Vorwerk auch einen echten Smart-Home-Helfer. Der Saugroboter Kobold VR300 ist ein selbstständiger Helfer, was ihn von den anderen Kobold Produkten unterscheidet. Der VR300 lässt sich auch per App steuern und konfigurieren. Am Gerät befinden sich diverse Sensoren – Ultraschall, Laser – mit denen sich der Roboter durch deine Wohnung manövriert und Hindernisse umfährt. Per App kannst du zudem Pläne, Routinen und No-Go-Areas definieren.

Insgesamt reicht eine Akkuladung für bis zu 90 Minuten Saugleistung. Je nach Aufgabe lädt der Saugroboter aber auch selbstständig zwischendurch auf und sorgt dafür, dass die Arbeit verrichtet wird. Für leichte Hindernisse wie etwa aufliegende Teppiche oder Türschwellen besitzt der Saugroboter eine Hub-Hilfe, sodass diese Höhenunterschiede mühelos überwunden werden. Auch die Bauform hat ihren Sinn: Anders als viele andere Modelle ist der Vorwerk-Saugroboter nicht rund, sondern D-förmig gestaltet. Das erleichtert die Arbeit in Ecken, da die gerade Kante hier plan hineinpasst.

→ Zum Angebot im Vorwerk Online-Shop

Kobold VR300 Saugroboter im selbstständigen Einsatz.

Besserwischer-Set mit Akkustaubsauger Kobold VB100

Der Akku-Staubsauger Kobold VB100 ist ein Tausendsassa unter den Vorwerk Geräten. Je nach Aufsatz wird der Kobold Staubsauger zum Multitalent. Wir haben ihn etwa als „Besserwischer“ – also einer Geräte-Kombi aus Staubsauger und Feuchtwischer – getestet und für gut befunden. Das sinnvolle Starter-Set heißt bei Vorwerk „Rundum sauberhaft Paket plus“ und besteht aus dem Akku-Staubsauger Kobold VB100 selbst, sowie den beiden Bodenaufsätzen SPB100 (Akku-Saugwischer) und EBB100 (Akku-Elektrobrüste), mit denen du für alle üblichen Haushalts-Herausforderungen gewappnet bist. Hinzu gibt es aktionsbedingt derzeit (bis Anfang Januar 2022) noch den kleinen Akkusauger VC100 (siehe oben) in der Black Edition. Zusammen kostet das Set 1.299 Euro.

Mit der Akku-Elektrobürste kannst du Flächen schnell und gründlich saugen. Das funktioniert auf allen erdenklichen Bodenarten. Die als „Besserwischer“ benannte Kombi aus Akku-Staubsauger und SPB100 Akku-Saugwischer, eignet sich für Hartböden und erledigt zwei Putzschritte – Saugen und Wischen – in einem. Dabei spart der Einsatz Zeit und Wasser, da die ausgeklügelte Technik keinen Eimer Wischwasser zurücklässt, sondern höchst effizient mit der Wassermenge arbeitet, die zum Putzen benötigt wird.

→ Hier geht’s zum Angebot im Vorwerk Online-Shop

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Weitere Kobold-Sets mit Kabel

Ein kabelgebundener Staubsauger wie der Kobold VT300 hat den Vorteil, dass er nicht zwischendurch aufgeladen werden muss. Auch ihn gibt es mit einer Vielzahl passendem und sinnvollem Zubehör. Erst kürzlich haben wir den Bodenstaubsauger mit der Automatik-Elektrobürste EB400 getestet. Diese Sets bei Vorwerk sind einen Blick wert:

VT300 Bodenstaubsauger Rundum saugstark Paket (VT300 Bodenstaubsauger mit EB400 Automatik-Elektrobürste und VC100 Akkusauger)

für 1.025,50 Euro

VT300 Bodenstaubsauger Rundum saugstark Paket plus (VT300 Bodenstaubsauger mit EB400 Automatik-Elektrobürste, SP600 Saugwischer und VC100 Akkusauger)

für 1.349 Euro

Die Preisangaben entsprechen denen der Angebotsaktion von Ende 2021 – sie sind noch bis zum 9. Januar 2022 gültig.

Dazu hat Vorwerk während der Weihnachtszeit noch ein Adventskalender-Gewinnspiel rund um die eigenen Produktwelten gestartet. Hier finden Fans von Kobold, Thermomix oder Témial täglich bis Weihnachten einen attraktiven Gewinn hinter jedem Türchen.