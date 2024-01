Lego Technic 2024: Das sind die neuen Sets in der Übersicht

Das Lego Technic Jahr 2024 startete schon im alten Jahr 2023. Denn schon jetzt haben die Dänen ganze fünf Sets vorgestellt. Zum Start ins Jahr sind wie immer zuerst kleinere Modelle zu haben. Doch das wird sich im Lauf des Frühjahres und des kommenden Sommers noch kräftig ändern. Wer aktuell ein großes Set kaufen möchte, ist aber in unserer Übersicht zu den Lego Technic Sets aus dem Jahr 2023 am besten beraten. Doch auch jetzt gibt es schon interessante Modelle für das neue Jahr.

Mars Exploration Rover – Lego Technic auf dem Mars

2024 will Lego ein Schwerpunktthema im Bereich Space setzen. So haben die Dänen gleich mehrere Sets aus diesem Bereich vorgestellt. Das Größte aus der Space-Serie ist der Mars Exploration Rover mit der Setnummer 42180. Er besteht aus knapp 1.600 Teilen und kostet 150 Euro. Dafür bekommst du ein Fahrzeug auf sechs Rädern, mit einer Lenkung, Federung, einem Kran und einer Hebebühne.

Das Highlight ist jedoch, dass der Rover ausziehbar ist. Das heißt, er kann in seiner Länge verstellt werden und bietet so entweder einen kompakten Rover oder einen langen Transporter. Dazu kannst du den Rover auch an andere Lego-Sets andocken, um eine größere Spielewelt zu erschaffen. Das Lego Technic Space Set ist dabei 44 x 23 x 21 cm groß und kommt Anfang März auf den Markt.

Space-Serie: VTOL Schwerlastraumfrachter LT81

Ebenfalls aus der Lego Technic Space Serie kommt der VTOL Schwerlastraumfrachter LT81 mit der Setnummer 42181. Er besteht aus 1.365 Teilen, kostet regulär knapp 100 Euro, umbaut satte 52 x 47 x 19 cm und kommt Anfang März auf den Markt. Dazu gibt es mit einer Frachtkapsel und einem Mini-Rover zwei Side-Builds, die mit ausfahrbaren Greifarmen am Raumschiff aufgegriffen werden können.

Lego Technic 2024 – Space: VTOL Schwerlastraumfrachter LT81

Neben dieser Funktion bietet das neue Lego Technic Raumschiff schwenkbare Antriebsdüsen, ein ausfahrbares Fahrgestell und einen Haltegriff auf der Oberseite. Wie bei den anderen Sets der Space Serie gibt es zudem die Möglichkeit, über eine Luftschleuse dein Raumschiff mit anderen Sets der gleichen Reihe zu verbinden und so eine größere Welt zu erschaffen.

Sonne Erde Mond Modell – Lego Technic auf neuen Pfaden

Ein für Lego-Technic-Verhältnisse experimentelles Set bildet ein weiteres Modell aus der Space-Serie mit der Set-Nummer 42179. Es besteht aus nur 526 Teilen, hat aber dennoch die recht großen Maße von 33 x 24 x 18 cm und macht auf den ersten Blick viel her. Per Kurbel kannst du die Erde und den Mond um die Sonne kreisen lassen und so die Mondphasen und die Entstehung der Jahreszeiten durch die Neigung der Erde darstellen. Das Set kommt komplett ohne Verkleidung aus und zeigt so die Technikelemente und die Mechanik deutlicher als bei den meisten Lego Technic Sets der vergangenen Jahre. Das Lego Technic Space Sonne Erde Mond Modell wird wie die meisten Space-Modelle 2024 Anfang März auf den Markt kommen und dann knapp 80 Euro zum Start kosten.

Lego Technic 2024 – Space: Sonne Erde Mond Modell

NEOM McLaren Formula E Race Car – 50 Euro-Klasse mit Rückzugmotor

Das Lego Technic NEOM McLaren Formula E Race Car ist ein Set mit lediglich 452 Teilen und einem Preisschild von üppigen 53 Euro zum Start. Einer der Gründe für den Preis dürfe der Rückzugmotor sein, der auch im zweiten NEOM-Set dieses Jahres enthalten ist. Dazu kommen zum Teil ein paar große Teile, die dem Modell eine Größe von 31 x 12 x 6 cm bescheren. Als dritter Preistreiber lässt sich die Lizenz von McLaren ausmachen. Sie verschwindet jedoch am fertigen Modell, falls man die Sticker weglässt.

Auf eine Hand-of-God-Steuerung für die Frontachslenkung musst du dennoch nicht verzichten. Sonst hat der Formula E-Renner mit der Setnummer 42169 jedoch keine mechanischen Funktionen zu bieten – ebenso wie ein B-Modell. Es ist ab Anfang März auf dem Markt erhältlich.

Lego Technic 2024: NEOM McLaren Formula E Race Car

Lego Technic 2024: John Deere 9700 Forage Harvester

Auch 2024 hat Lego wieder mit John Deere zusammengearbeitet. Nach dem John Deere 948L-II Skidder und dem 9620R 4WD Tractor gibt es bei Lego Technic im Jahr 2024 einen Maishäcksler. Er sortiert sich in der unteren Mittelklasse ein und kostet knapp 43 Euro. Dabei fällt direkt die klassische Farbgebung in Geld und Grün sowie eine große Menge an Zahnrädern auf. Sie treiben den Erntebalken an der Front an. Dazu gibt es eine Hinterachslenkung per „Hand-of-God-Steuerung“ und einen beweglichen Schwenkarm.

Das Set mit der Nummer 42168 besteht dabei aus 559 Teilen und umbaut einen Raum von 25 × 22 × 11 cm. So passt er vom Maßstab eher zum kleineren Traktor aus dem Jahr 2023.

Lego Technic 2024: John Deere 9700 Forage Harvester Lego Technic 2024: John Deere 9700 Forage Harvester

Mack LR Electric Müllwagen

Ein weiteres Lizenz-Set ist der Lego Technic Mack LR Electric Müllwagen mit der Setnummer 42167. Er ist in Grün und Weiß gehalten und würde auch gut in die Lego-City-Welt passen. Er ist jedoch nicht aus Systemsteinen, sondern aus Technic-Elementen gebaut und gehört deshalb in die Lego Technic Welt von 2024. Aus den Bauteilen baust du einen kleinen Lkw, der 23 × 8 × 9 cm misst und einige kleine Technik-Funktionen beheimatet. So kannst du mit dem Lkw eine Mülltonne anheben und einkippen. Dazu lässt sich der eingesammelte Müll entleeren. Mit der Hand-of-God-Steuerung kannst du ihn dazu durch deine Lego City lenken. Der Mack Mülllaster besteht aus gut 500 Teilen und kostete zum offiziellen Start ab dem 1. Januar 2024 rund 35 Euro kosten.

Lego Technic 2024: Mack LR Electric Müllwagen

Weltraum Transportfahrzeug LT78 – Weltraum-Fahrzeug mit Höhenverstellung

Das bisher kleinste Space-Set von Lego Technic 2024 ist das Weltraum Transportfahrzeug LT78 mit der Setnummer 42178. Die Maße belaufen sich auf 20 x 19 x 9 cm. Der kleine Rover besitzt einen Greifarm und eine variable Achse, womit er auf dieser Achsseite höhenverstellbar ist. Dazu gibt es die Luftschleuse zum Andocken an andere Sets der Serie.

Lego Technic 2024 – Space: Weltraum Transportfahrzeug LT78

Mit 435 Lego Technic Elementen für kapp 35 Euro, klingt das Grundangebot fair eingepreist. Das Set wird jedoch sicher vom Markt auch noch etwas rabattiert. Der Verkaufsstart erfolgt Anfang Mai 2024.

Lego Technic 2024: NEOM McLaren Extreme E Race Car

Die nächste Lizenz wartet auch bei diesem Auto: Das NEOM McLaren Extreme E Race Car besteht aus 252 Teilen und kostet knapp 27 Euro. Dafür bekommst du nicht nur die versprochenen orangen und schwarzen Bauelemente, sondern auch einen Rückzugmotor. Damit spielt das Gefährt in der Klasse der bisherigen Monstertrucks, die vor allem zum Bespielen eine tolle Angelegenheit waren und sind. Ob der NEOM die Reihe ersetzen wird oder zusätzlich zu den Monstertrucks auf den Markt kommt ist bisher nicht bekannt.

Lego Technic 2024: NEOM McLaren Extreme E Race Car

Offroad Rennbuggy

Ganz ohne Lizenz gibt es einen neuen Rennbuggy. Damit ist er einer der wenigen Lego Technic Sets 2024, die auf eine Kooperation mit einem Lizenzgeber verzichtet. Für 16 Euro bekommst du beim Sandflitzer 219 Teile, die gemeinsam ein Gefährt mit den Maßen 17 × 11 × 9 cm ergeben. Einen Rückziehmotor gibt es hier nicht. Dafür ist das Auto mit der Nummer 42164 gefedert, besitzt eine Lenkung und einen angedeuteten und mitlaufenden 4-Zylinder-Motor.

Lego Technic 2024: Offroad Rennbuggy

Schwerlast Bulldozer

In der 10-Euro-Klasse hat Lego im Technic-Bereich für 2024 einen kleinen Bulldozer im Angebot. 195 Teile ergeben eine Baumaschiene mit einem höhenverstellbaren Schild, das über ein Zahnrad auf der Oberseite gesteuert wird. Dabei kommt der gelbe Bulldozer mit der Setnummer 42163 auf die Maße von 10 × 8 × 8 cm.

Lego Technic 2024: Schwerlast Bulldozer