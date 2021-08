E-Scooter gesucht? Wichtige Tipps vor dem Kauf

Als die E-Scooter im Sommer 2019 offiziell auf den deutschen Straßen zugelassen wurden, war die Auswahl klein und die Preise hoch. Rund zwei Jahre später hat sich dies grundlegend geändert. Der Markt ist unüberschaubar geworden und preislich bist du schon mit unter 200 Euro dabei. Beim Kauf gibt es jedoch ein paar Dinge zu beachten.

Ist der E-Scooter straßenzugelassen?

In jedem Land gelten andere Regeln für das Fahren mit einem E-Scooter. In Deutschland muss die Geschwindigkeit der Gefährte auf 20 km/h begrenzt sein und es müssen zwei unabhängige Bremsen und eine Beleuchtung mit einer vorgeschriebenen Helligkeit vorhanden sein. Beim Fahren und Abstellen gelten für E-Scooter dieselben Regeln wie für Fahrräder.

Beim Kauf musst du unbedingt darauf achten, dass dein E-Scooter straßenzugelassen ist. Also das alle Anforderungen an die Gesetzgebung erfüllt sind. In diesem Fall sind alle beschriebenen Bedingungen zu Bremsen und Beleuchtung erfüllt. Ob ein Roller straßenzugelassen ist, wird von allen seriösen Anbietern und Verkäufern angegeben. Ist dein Roller nicht zugelassen, darf er nur auf Privatgelände verwendet werden.

Unerlässlich ist auch eine Haftpflichtversicherung mit einem Versicherungskennzeichen. Diese ist zwingend vorgeschrieben, kann online bei allen gängigen Versicherungen abgeschlossen werden und kostet rund 20-30 Euro pro Jahr. Einige Händler wie MediaMarkt oder Saturn verkaufen die Versicherung gleich mit, sodass du direkt losfahren kannst. Gegen Aufpreis ist auch eine Teilkasko-Versicherung möglich, die Schäden am Roller mit abdeckt. Dies ist gerade bei teureren Scootern eine gute Option.

Wie möchtest du den E-Scooter verwenden?

Alle anderen Kriterien beim Kauf sind abhängig von der geplanten Verwendungsweise und deinen Vorlieben. So spielt Gewicht, Reichweite und Flexibilität eine wichtige Rolle beim Kauf.

Gewicht

Das Gewicht spielt insbesondere eine Rolle, wenn du den E-Scooter aufladen musst. Wohnst du in einer Wohnung ohne Fahrstuhl und musst den Roller zum Aufladen in die Wohnung oder ein Kellerabteil tragen, spielt das Gewicht eine große Rolle. Kann der E-Scooter in einer Garage parken und auch dort geladen werden, ist das Gewicht möglicherweise weniger relevant für dich. Bei manchen Modellen kann der Akku zum Laden auch entnommen werden. Sehr leichte Modelle wie der Street One von Maginon (gelegentlich für unter 200 Euro bei Aldi zu haben) wiegen gerade einmal 11 Kilo, andere Modelle können bis zu 30 Kilo schwer sein. Ein geringeres Gewicht bringen jedoch oftmals einen schlechteren Fahrkomfort und eine geringere Reichweite mit sich.

Reichweite

Die benötigte Reichweite hängt stark von deinen Anforderungen an den E-Scooter ab. Da die Reichweite stark von Wetterbedingungen und der Bodenbeschaffenheit abhängig ist, solltest du zur Sicherheit 20-30 Prozent von der Herstellerangabe abziehen. Zudem geben die meisten Hersteller die Reichweite für ein Körpergewicht von 75 Kilo an. Bei einem höheren Gewicht reduziert sich die Reichweite entsprechend.

Planst du deinen Scooter nur für sehr kurze Strecken einzusetzen, um Zeit gegenüber dem Laufen zu sparen, kann ein günstiges Modell mit kleinem Akku und wenig Fahrkomfort angemessen sein. Die meisten dürften jedoch mit etwas mehr Akku besser aufgehoben sein.

20-25 Kilometer bei einem Gewicht von rund 14-15 Kilo ist ein guter Kompromiss aus Gewicht und Reichweite und sollte für den Alltag absolut ausreichend sein. Ein gut geeignetes Modell ist hier der Xiaomi Mi Scooter 1S. Nur wenn du sehr lange Strecken mit dem Roller zurücklegen möchtest, lohnt sich ein teureres Modell mit 40-65 Kilometer Reichweite wie beispielsweise der Ninebot Max G30D.

Komfort

Der Komfort beim Fahren eines E-Scooters hängt von drei Faktoren ab: Stabilität, Federung und den Reifen. Nur wenige und meistens sehr klobige E-Scooter verfügen über luftgefüllte Reifen wie ein Fahrrad. Stattdessen kommen sogenannte Honeycomb-Reifen, also Vollgummireifen mit einem weichen Kern, zum Einsatz. Diese können keinen Platten bekommen und sind daher im Alltag deutlich praktischer. Mit einer guten Federung (insbesondere an dem Vorderreifen) kann dennoch ein guter Fahrkomfort erreicht werden.

Eine Schwachstelle bei vielen günstigen E-Scootern ist der Klapp-Mechanismus. Bei günstigen Modellen wackelt dieser ein wenig, was zu einem etwas unsicheren Gefühl beim Fahren führen kann. Wer seinen E-Scooter viel benutzen möchte, sollte hier ähnlich wie bei einem Fahrrad lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen und nicht zum billigsten Angebot greifen. Oder man nimmt ein nicht-klappbares Modell.

Transport

Der Klapp-Mechanismus ist jedoch beim Transport eine große Erleichterung. Zusammengeklappt gelten E-Scooter bei der Deutschen Bahn und den meisten regionalen Verkehrsunternehmen als Gepäckstück. So kannst du deinen Roller also kostenfrei in Bus und Bahn mitnehmen. Bei aufgeklappte E-Scootern, oder Modellen ohne Klapp-Mechanismus, musst du wie bei einem Fahrrad ein entsprechendes Ticket lösen.