Wandelbar und Wunderbar: Dieses Tablet ist nicht nur was für Outdoor-Fans!

Die IFA 2024 ist in vollem Gange und zahlreiche Unternehmen stellen ihre absoluten Highlights vor. So auch AGM Mobile, die mit dem Pad P2 Active am Start sind. Das Tablet nutzt ein spezielles Case, wodurch es sich nicht nur für Outdoor-Fans, sondern auch für dein Home-Office eignet. Wir verraten dir alles, was du zum AGM Pad P2 Active wissen musst.

Tablets sind durchaus für ihre Anfälligkeit gegenüber Freiflügen bekannt. Befindest du dich also häufig auf Baustellen oder läufst gerne im Wald, ist ein herkömmliches Gerät nicht unbedingt die beste Wahl. Allerdings gibt es Hersteller wie AGM Mobile, die sich auf die Herstellung von sogenannten „rugged“-Geräten spezialisiert haben. Hierzu zählt auch das Pad P2 Active, das der Hersteller im Zuge der IFA 2024 zum Verkauf freigegeben hat. Das Besondere: Die stabile Hülle lässt sich problemlos austauschen und trotzdem bleibt das Tablet stabil und wasserfest.

→ Sichere dir das Pad P2 Active direkt bei AGM

Nicht nur für die Baustelle geeignet

Wie bereits erwähnt, ist vor allem die mitgelieferte Hülle des Pad P2 Active ein echter Hingucker. Dank IP68 und IP69K-Zertifikat wissen wir, dass das Tablet nicht nur wasser-, sondern auch noch staubdicht ist. Zusätzlich ist auch der militärische Standard MIL-STD 810H zu finden, der die Robustheit des Gerätes unterstreicht. Auf der Rückseite des Cases befindet sich zudem ein großer Haltering, der sich um 360 Grad drehen lässt.

Auf der IFA 2024 war AGM mit einem eigenen Stand vertreten um das Pad P2 Active zu präsentieren

Auch ohne die Hülle macht das Pad P2 einen soliden Eindruck. Ein 11-Zoll-FHD-Display, mit 90-Hz-Bildwiederholrate und einer maximalen Helligkeit von bis 480 Nits fällt dabei direkt ins Auge. Gerade für Outdoor-Aktivitäten also hervorragend geeignet. Als Prozessor setzt AGM auf einen Helio G99 von MediaTek mit 8 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher. Reicht dir das nicht, kannst du den Arbeitsspeicher virtuell auf bis zu 16 GB erhöhen. Betriebssystem ist hier Android 14.

Vor allem der Akku und die zahlreichen Zertifikate machen das AGM Pad P2 Active so spannend.

Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, hat das Display eine Widewine L1-Zertifizierung. Außerdem verspricht der 8.000-mAh-Akku eine relativ lange Ausdauer. Für deine Meetings im Home-Office findet sich an der Vorderseite eine 8-MP-Kamera und auf der Rückseite eine 50-MP-Hauptkamera.

Das AGM Pad P2 Active ist ab sofort erhältlich

Das Tablet ist ab sofort direkt beim Hersteller und Amazon erhältlich. Bestellst du das Pad P2 Active direkt beim Hersteller, zahlt Ihr 369 Euro. Für insgesamt 408,99 Euro gibt es noch den passenden smarten Stift, Kopfhörer und eine Tastatur. Jedoch nur während der Vorbesteller-Phase.

Bei Amazon hast du diese Option nicht. Hier zahlst du zudem 10 Euro mehr, als beim Hersteller selbst. Wie du siehst, ist das Pad P2 also nicht nur für Outdoor-Fans, sondern auch für deine nächste Vorlesung oder das kommende Meeting bestens geeignet.