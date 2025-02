Das perfekte Vodafone-Bundle für Unternehmer: Mit Galaxy S25 Ultra & unbegrenztem Datenvolumen

Natürlich benötigt man als Geschäftsmann – oder Frau, regelmäßig ein neues Diensthandy. Sei es, um mit Kundinnen und Kunden in Kontakt zu bleiben oder um hochwertige Social Media Posts zu erstellen. Ein Smartphone, das all deine Wünsche erfüllt, ist das Samsung Galaxy S25 Ultra. Und hier kommt gleich der passende Deal für dich. Wichtig: Dieses Angebot gilt nur für Businessleute. Wenn du selbst kein Unternehmen führst, solltest du dir diese Tarif-Angebote von Vodafone mal genauer ansehen.

Vodafone Red Business Tarife zum S25 Ultra

Bevor wir genauer auf die Tarife eingehen, werfen wir zunächst mal einen Blick auf das Samsung Galaxy S25 Ultra. Das Top-Smartphone hat eine Bildschirmdiagonale von 6,9 Zoll und sorgt mit einer Auflösung von 1.440 x 3.120 Pixeln für scharfe Inhalte. Herzstück des S25 Ultra ist ein Snapdragon 8 Elite Prozessor. Alle deine wichtigsten Daten finden auf 256 GB oder 512 GB internem Speicher ihren Platz. Wenn du noch mehr erfahren möchtest, kannst du in unserem Datenblatt vorbeischauen.

Dieses Smartphone gibt es jetzt zu einem Vodafone Red Business Tarif deiner Wahl. Der Mobilfunkanbieter hat allen Datenpaketen einen Rabatt von 20 Prozent verpasst, sodass du hier ordentlich sparen kannst. Die Tarife kommen mit 20, 50 oder auch unbegrenztem Datenvolumen daher. Alle befördern dich und dein Business ins 5G Netz. Eine Flat lässt dich kostenlos telefonieren und simsen, in alle deutschen und europäischen Netzen. Hast du in einem Monat nicht dein gesamtes gebuchtes Datenvolumen aufgebraucht, kannst du es obendrein kostenlos in den nächsten Monat mitnehmen.

Außerdem stehen dir bei Vodafone noch weitere Funktionen zur Verfügung. Du erhältst zum Beispiel auf Wunsch eine zweite SIM-Karte kostenlos dazu. Oder du buchst „My Office Number“. Bei diesem Feature kannst du entscheiden, ob die Person, die du gerade anrufst, deine Handy- oder deine Festnetz-Nummer (also die Büro-Nummer) sieht.

So viel kostet dich dein neues Diensthandy

Der Preis hängt natürlich von der Wahl des Tarifes und dem Speichervolumen des S25 Ultra ab. Um dir einen groben Überblick über den Preis zu geben, beschränken wir uns jetzt auf die 256-GB-Variante. Buchst du diese im Vodafone Red Business Prime Plus Tarif, bekommst du momentan statt 50 GB sogar unbegrenzte Kapazitäten. Die Aktion gilt nur noch bis zum 31. März, danach sind es wieder „nur“ 50 GB.

Für das Smartphone zahlst du einmalig 0,84 Euro. Da du jetzt zusätzlich noch von 20 Prozent Rabatt auf den Tarifpreis profitierst, fallen monatlich nur 64,20 Euro anstatt 74 Euro an. Einen Anschlusspreis oder Versandkosten gibt es ebenfalls nicht.

Die Kosten der anderen Tarife haben wir dir nachfolgend zusammengefasst, sodass du das für dich und dein Business passende Datenpaket buchen kannst. Die Datenpakete kannst du auswählen, indem du einfach auf der Website von Vodafone rechts auf „Tarif ändern“ klickst.

Red Business Prime Go : 20 GB (statt 10 GB), 59,58 Euro Gerätekosten, 48,20 Euro pro Monat

: 20 GB (statt 10 GB), 59,58 Euro Gerätekosten, 48,20 Euro pro Monat Red Business Prime : 50 GB (statt 25 GB), 0,84 Euro Gerätekosten, 56,20 Euro pro Monat

: 50 GB (statt 25 GB), 0,84 Euro Gerätekosten, 56,20 Euro pro Monat Red Business Prime Unlimited: unbegrenzte GB, 0,84 Euro Gerätekosten, 88,20 Euro pro Monat

→ Hier buchen!