In diesem Sommerschlussverkauf sind teilweise über 60 Prozent Rabatt auf den Einführungspreis drin: Beim Online-Fahrradhändler Upway läuft der Sale gerade mit über 300 E-Bikes, die günstiger verkauft werden. Eigentlich verkauft der Händler „refurbished“ E-Bikes, also streng genommen gebrauchte, die aufbereitet wurde. Allerdings lässt sich beim genaueren Hinsehen feststellen, dass viele der Räder eigentlich komplett neu sind. Wir schauen hier genau drauf.

Marken-E-Bikes mit bis zu 63 Prozent Rabatt

Wer zur Arbeit mit dem E-Bike pendeln will, greift für den vollen Weg idealerweise zu einem City E-Bike. Die sind auf mittlere Strecken ausgelegt und legen Wert auf Robustheit und Handhabung. Wer hybrid pendelt – also zum Bahnhof und dann von der nächsten Station zur Arbeitsstätte – geht mit einem Falt-E-Bike den Mitreisenden im Zug nicht auf den Geist, muss zudem kein Fahrradticket lösen und ist selbst ständig flexibel. Wir achten zuerst darauf, dass die Räder keine nennenswerten Laufleistungen haben und wie neu sind. Hier sind unsere aktuellen Tipps aus dem Upway-Sale:

City E-Bikes ohne Gebrauchsspuren und Laufleistung

Rabatt-King: Pegasus Lavida Plus / <5 km Laufleistung seit 2022 / jetzt 63 Prozent günstiger für 2.849 Euro

/ <5 km Laufleistung seit 2022 / jetzt 63 Prozent günstiger für 2.849 Euro Halber Preis: Merida Espresso City 300 SE / <5 km Laufleistung seit 2023 / jetzt -50 % günstiger für 1.549 Euro

/ <5 km Laufleistung seit 2023 / jetzt -50 % günstiger für 1.549 Euro Top-Aktuell: Bergamont E-Horizon Premium Expert / <5 km Laufleistung seit 2024 / jetzt -44 % günstiger für 2.499 Euro

Das Pegasus-E-Bike, das die Liste anführt, kostete ursprünglich fast 8.000 Euro. Noch mehr Rabatt gibt’s unterdessen teilweise bei Rädern, die schon ein paar Kilometer gelaufen haben. Wobei das Bianchi T-Tronik T-Type mit knapp 60 Kilometern Laufleistung und 63 Prozent Rabatt ebenfalls ein echter Preisbrecher und Hingucker ist. Vor allem, weil es durch den Hammer-Rabatt auf deutlich unter 2.000 Euro landet. Das Rund-1.000-Euro-Schnäppchen findet sich unterdessen beim made-in-Germany-E-Bike von Kalkhoff. Das „Agattu 3.B Move“ hat zwar schon knapp 2.600 Kilometer drauf (für ein Pendel-E-Bike ist das wirklich nicht viel) und ist aber um 56 Prozent auf 1.049 Euro reduziert.

Top-Tipp mit 63 Prozent Rabatt: Pegasus Lavida Plus E-Bike

Du siehst, die City-E-Bikes unserer Auswahl sind allesamt Markenräder. Dazu handelt es sich um Räder, die teilweise nie in Privatbesitz waren und folglich keine nennenswerten Kilometer auf dem Tacho haben. Sie sind wirklich „wie neu“ und aus aktuellen Modelljahren. Etwas spezieller gestaltet sich dagegen die Suche nach guten Deals für faltbare E-Bikes. Hier ist der Markt deutlich übersichtlicher.

Faltbare E-Bikes

Die Bikes von Ahooga und Brompton wiegen jeweils unter 20 Kilogramm. Das Ahooga ist hierbei also der Preis-Tipp unter den leichteren Flex-Rädern. Wir schauen hier vor allem auf City-taugliche E-Bikes für den Pendelweg, auf faltbare und flexible Räder für den Hybrid-Penlder. Aber eben auch auf ein paar Lastenräder, die für Familien das Elterntaxi zur Schule oder KiTa ersetzen können.

Lastenräder mit Platz – auch für Kids

Mal die Kinder von A nach B chauffieren und gleich danach einen Familiengroßeinkauf transportieren? Dafür muss es längst kein Auto mehr sein. Mit einem passenden Lastenrad geht beides. Inkludierten Sitzen samt Gurt und hohen Wannen sei Dank. Dieses Modell ist gerade bei Upway besonders interessant:

Mit Platz für die Family: Mit dem Riese & Müller Packster 60 holst du dir ein Fracht-E-Bike mit allen Schikanen. Die Technik ist von Upway überprüft worden und Verschleißteile, denen man ihr Alter ansieht, wurden ersetzt. Das Refurbished-Bike ist ursprünglich von 2021 und mit dem Bosch Performance Line Motor ausgestattet. Es ist universell für Fahrer und Fahrerinnen zwischen 1,60m und 1,90m Körpergröße geeignet. Der Akku fasst 500 Wh und ist entnehmbar.

→ Das E-Lastenrad von Riese & Müller war schon in Gebrauch und hat 1.060 Kilometer auf der Uhr. Recht wenig für ein Lastenrad dieser Güteklasse. Der Rabatt von 32 Prozent lässt es auf einem Endpreis von 3.899 Euro landen.

Lasten-E-Bike Packster 60 von Riese & Müller im Sale bei Upway

Kaum gefahren: Frisch eingetroffen im Upway-Sale und von akuter Ausverkauf-Gefahr bedroht ist das – zugegeben nicht ganz billige – Cube Cargo Dual Hybrid. Das Lastenrad eines der Weltmarktführer hat einen schier riesigen und entnehmbaren 1.000-Wh-Akku und wird vom Bosch Cargo Line Motor mit 85 nm angetrieben. Achtung: Ohne Umbau handelt es sich hier um ein reines Cargo-Bike. Sitze kannst du bei Bedarf maximal nachrüsten.

→ Das Cube-Lastenrad mit Front-Wanne war noch nie zuvor in Privatbesitz, kommt also auf unter 5 km Laufleistung und ist ein echtes Marken-Schnäppchen aus der 2024er-Serie – also auch noch flammneu. Dank 34 Prozent Sommer-Rabatt zahlst du aktuell noch 4.299 Euro für das Cargo-Bike.

Cube Cargo Bike – elektrisches Lastenrad mit seltenem Rabatt.

Generell zeigt sich, dass Lastenräder generell nicht billig sind. Auch nicht gebrauchte und wiederaufbereitete. Bei Upway bekommst du neben dem Rad noch eine zusätzliche Garantie. Wer aktuell zuschlägt, kann zudem noch die Versandkosten sparen (immerhin knapp 50 Euro je Rad, 100 Euro je Lastenrad), indem er den Code „RAD“ beim Bezahlen eingibt.

→ Weitere E-Lastenräder im Sale

Das ist Upway

Der Shop hat es sich zur Aufgabe gemacht, E-Bikes, die entweder gebraucht sind oder bislang nur als Vorführ- oder Ausstellungsstück genutzt wurden, so fit zu machen, dass sie wie neu erscheinen. Das geschieht transparent, unter anderem durch eine Kilometer-Angabe auf der Seite. Hier kannst du also sehen, wie „neu“ das Rad tatsächlich ist. Heraus kommen Angebote zu E-Bikes, die den Neuwaren-Markt um Längen schlagen.

Jetzt weiterlesen Fast 40 Euro billiger als Bosch: Akku-Fahrradpumpe zum Schnäppchenpreis