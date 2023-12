Top-Preise: Handy und Smartwatch von Samsung jetzt bei Aldi im Angebot

Das Samsung Galaxy A14 ist im Webshop von Aldi und in den Filialen des Lebensmittel-Discounters zu haben. Und zwar gleichermaßen in den Nord– wie in den Süd-Ablegern. Es handelt sich um die LTE-Variante des Smartphones, die über ein 6,6 Zoll großes LC-Display und einen 5.000 mAh großen Akku verfügt. Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem 64 GB interner Speicher (erweiterbar per MicroSD-Karte), 4 GB Arbeitsspeicher (RAM) und eine Dreifach-Kamera (50 + 5 + 2 Megapixel) auf der Rückseite. Der integrierte Achtkernprozessor MediaTek Helio G80 taktet mit bis zu 2,0 GHz.

Samsung Galaxy A14 4G Software Android 13 Prozessor MediaTek Helio G80 MT6769V/CT Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB, 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 201 g Farbe Schwarz, Silber, Grün Einführungspreis Galaxy A14 4G (4/64 GB): 200 € Marktstart März 2023

So günstig ist das Samsung Galaxy A14 LTE bei Aldi wirklich

Angeboten wird das Samsung-Smartphone von Aldi zu einem Preis von 129 Euro. Bei einer Online-Bestellung zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten. Mit dem jetzt verfügbaren Angebot wird der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) des Herstellers um stattliche 35 Prozent unterboten. Der liegt nämlich nach Angaben von Aldi eigentlich bei 199 Euro. Also ein echtes Schnäppchen zum Aldi-Preis? Ja! Denn abseits von eBay und Marketplace-Händlern wird das Samsung Galaxy A14 LTE derzeit zu Preisen ab 139 Euro gehandelt, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Und selbst bei eBay und im Amazon Marketplace bezahlst du in der Regel mehr als bei Aldi.

Wenn du also nach einem Einsteiger-Smartphone oder einem grundsoliden Zweithandy bist, kannst du mit dem neuen Aldi-Deal nichts falsch machen. Zu beachten ist aber, dass das Angebot nur gültig ist, solange der Vorrat reicht. Inklusive ist eine SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben. Nutzen kannst du das Handy aber auch mit jeder anderen SIM-Karte deiner Wahl.

Samsung Galaxy Watch4 ebenfalls im Angebot

Sowohl bei Aldi Süd als auch im Onlineshop des Discounters kannst du zudem die runde Samsung Galaxy Watch4 zum Vorteilspreis kaufen. Es handelt sich um die Standard-Variante der Smartwatch ohne integrierte LTE-Technik, die über einen 1,2 Zoll großen AMOLED-Touchscreen (396 x 396 Pixel) verfügt. Auf Basis des Betriebssystems Wear OS ist ein 1,18 GHz starker Dual-Core-Prozessor nebst 1,5 GB RAM integriert. Der interne Speicher für Apps und deine Lieblingsmusik ist 16 GB groß. Ein eigener GPS-Empfänger ist ebenso an Bord wie NFC für kontaktloses Bezahlen.

Kaufen kannst du die Uhr mit 40 mm großem Gehäuse bei Aldi ab sofort zu einem Preis von 119 Euro. Damit unterbietet der Discounter den UVP, der eigentlich bei 269 Euro liegt und zur Einführung sogar 369 Euro betrug, um beachtliche 55 Prozent. Einmalig kommen bei einer Bestellung über den ALDI Onlineshop 5,95 Euro hinzu. Trotzdem bleibt die Uhr bei Aldi ein echtes Schnäppchen. Denn laut Preisvergleich musst du aktuell in anderen Webshops mindestens knapp 134 Euro bezahlen, wenn die Uhr ihren Weg zu dir finden soll.

Samsung Galaxy Watch4 Classic (42mm) Datenblatt Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Smartwatch Marktstart 08.2021 Verfügbarkeit ja UVP 369,00 EUR Farbe Schwarz

Silber Betriebssystem Wear OS Kompatibilität Android Gehäuseform rund Displaygröße 1,2 inch Touchscreen ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen

Was aber auch Teil der Wahrheit ist: Die Samsung Galaxy Watch4 ist schon eine recht alte Smartwatch. Vorgestellt wurde sie nämlich schon im August 2021, also vor mehr als zwei Jahren. Samsung hatte einst angekündigt, die Galaxy Watch4 vier Jahre lang mit Software-Updates zu versorgen. Knapp zwei Jahre kannst du damit in Bezug auf dieses Uhrenmodell also noch rechnen, sofern Samsung seinen Update-Zeitraum nicht doch noch verlängert. Nutzen kannst du die Uhr natürlich auch länger. Nur mit neuen Funktionen und Patches gegen Sicherheitslücken darfst du ab Herbst 2025 nicht mehr rechnen.

