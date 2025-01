Starker Aldi-Kracher: Philips 4K-TV so günstig wie nie zuvor!

Aldi sorgt mal wieder für einen echten Preiskracher im TV-Bereich. Dieses Mal geht’s um ein 55 Zoll großes Modell aus dem Hause Philips. Hier setzt der Discounter nämlich den Rotstift an und streicht satte 40 Prozent von der UVP – und das sorgt für einen noch nie zuvor erreichten Tiefstpreis. Wir machen den Deal-Check und schauen uns das 4K-TV-Angebot mal genauer an.

Das bietet dir der Philips 4K-Fernseher

Im Angebot bei Aldi ist dabei der Philips 4K-Fernseher 55PUS7409/12. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um ein Modell mit 55 Zoll beziehungsweise ca. 139 cm Bildschirmdiagonale. Filme, Serien und Co. werden hier in UHD (3.840 x 2.160 Pixel) gestochen scharf dargestellt. HDR und Bildoptimierungen wie die Pixel Precise Ultra HD-Technologie sorgen ebenso für ein ausgezeichnetes Bild samt toller Farbwiedergabe und Kontrasten. Die Bildwiederholrate beträgt 60 Hz, was fürs alltägliche Fernsehen und Filmabende absolut ausreicht.

Neben herkömmlichen Fernsehen kann man mit dem Smart-TV natürlich ebenso via Netflix, YouTube und Co. streamen

In Sachen Audio setzt Philips bei dem 4K-TV hingegen auf zwei 10 W Full-Range-Lautsprecher sowie Dolby Atmos Sound. Als Betriebssystem kommt Titan-OS zum Einsatz und gewährt dir – nachdem du den Smart-TV via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden hast – Zugang zu den gängigen Streaming-Apps rund um Netflix, YouTube und vielen mehr. Digitales Fernsehen (via DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2) ist natürlich ebenfalls problemlos möglich. Zu den Anschlüssen gehören sonst unter anderem noch drei HDMI-Stecker (alle mit VRR, einer mit eARC), zwei USB-Slots sowie ein digitaler Audioausgang.

So günstig wie noch nie zuvor: Aldi sorgt für neuen Tiefstpreis

Wirklich beachtlich ist zeitgleich der derzeitige Aldi-Preis. Der Discounter streicht momentan nämlich satte 40 Prozent von der ausgeschriebenen UVP (749 Euro). Dadurch musst du nur noch 449 Euro, plus 18,90 Euro Versandkosten, für den Philips 4K-TV zahlen. Das Besondere: Mit Blick auf den Preisvergleich und -verkauf liefert Aldi hiermit nicht nur das derzeit beste Angebot im Netz. Gleichzeitig gab’s den Smart-TV in dieser Größe zuvor sogar noch nie günstiger! Wer Interesse an dem 55-Zoll-Modell hat, kann jetzt also wirklich bedenkenlos zuschlagen.

Als Bezahlmethoden stehen dir bei Aldi wie gewohnt PayPal, Visa, Mastercard, Apple Play und Klarna zur Verfügung. Besonders praktisch ist dabei die Möglichkeit, den 4K-Fernseher auf Wunsch via Klarna in drei zinsfreien Raten in Höhe von je 153,98 Euro zu zahlen.

Günstiges Medion-Modell ebenfalls bei Aldi erhältlich

Trotz des Top-Aldi-Preises ist dir das Philips-Modell noch zu kostspielig? Dann schau stattdessen doch mal auf diesen 4K-Fernseher von Medion. Dieser misst ebenso 55 Zoll und kann auch mit einer tollen Darstellung in UHD punkten. Zu den weiteren Pluspunkten zählen unter anderem der HD-Triple-Tuner sowie die Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten. Kostenpunkt für diesen TV bei Aldi: 319 Euro plus 45,90 Euro Versandkosten.

