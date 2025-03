Jetzt stark reduziert: Dieses nützliche Gadget gibt es bei Amazon für unter 10 Euro

Vor einiger Zeit war ich auf der Suche nach einer neuen Leselampe und habe zügig dieses Modell gefunden. Mit einer beeindruckenden Bewertung von 4,8 Sternen aus über 7.500 Rezensionen und einem wirklich günstigen Preis hat sie mich sofort überzeugt. Vor allem vorteilhaft: Du kannst sie per Akku betreiben, die Helligkeit und Farbtemperatur anpassen. Seither hab ich sie schon Freunden und meiner Familie weiterempfohlen – und bisher waren alle begeistert. Deshalb möchte ich sie auch dir empfehlen.

Das macht die Klemmlampe so besonders

Vor allem am Abend braucht man eine gute Lichtquelle beim Lesen. Dabei wichtig: Das Licht sollte nicht zu hell sein, damit man auch wirklich müde wird. Zusätzlich ist warmes Licht viel angenehmer für die Augen und hilft beim Entspannen. Die Gritin Leselampe bei Amazon ist mit fünf Helligkeitsstufen ausgestattet, die sich ganz leicht per Knopfdruck auswählen lassen. Dazu kannst du zwischen drei Farbtemperaturen wechseln. Wer morgens etwa wach werden möchte oder eine Lichtquelle für kleinere Arbeiten im Haushalt benötigt, kann hingegen kaltes Licht und die höchste Helligkeitsstufe einstellen.

Gritin Leselampe – so sieht sie aus

Beim Lesen machen sich zudem die 19 LEDs bemerkbar, die in einem breiten Gehäuse verbaut sind. Dadurch lassen sich im Gegensatz zu vielen anderen Leselampen zwei Buchseiten gleichzeitig ausleuchten. Du musst also nicht für jede Seite die Lampe verstellen, um noch alles lesen zu können, sondern kannst vollkommen entspannen.

Lange Laufzeit und absolut vielseitig einsetzbar

Darüber hinaus war ich erstaunt, wie lange der Akku der Leselampe wirklich hält. Anstatt Batterien wechseln zu müssen oder alle paar Tage den Akku aufladen zu müssen, hat die Leselampe dank 1.200-mAh-Akku eine ziemlich hohe Ausdauer. Der Hersteller gibt an, dass bei höchster Helligkeit acht Stunden Laufzeit drin sind und bei niedriger Helligkeit sogar rund 80 Stunden möglich sind. Da ich fast nur die niedrigste Helligkeit nutze – die wohlgemerkt im Dunkeln vollkommen ausreicht – muss ich sie tatsächlich nur alle paar Wochen an die Steckdose stecken. Geladen wird dabei per USB-C-Steckplatz, sodass du in den meisten Fällen einfach dein Smartphone-Ladekabel verwenden kannst.

Solltest du hingegen keinen entsprechenden Adapter und kein Kabel mehr übrig haben, bekommst du das entsprechende Zubehör ebenfalls günstig bei Amazon. Dieses Ladegerät mit insgesamt drei USB-Ports ist gerade etwa fast 50 Prozent reduziert. Und dieses USB-C-Schnellladekabel gibt’s momentan bereits für rund 5,50 Euro bei Amazon.

Dazu lässt sich die Leselampe nicht nur per Klemme an einem Buch befestigen, sondern kann auch auf die gummierte Unterseite gestellt werden. Dadurch ist sie ebenfalls eine große Hilfe beim Saubermachen von Schränken, bei der Suche nach verlorenen Gegenständen hinter dem Bett oder beim Malen mit schummriger Beleuchtung. Das um 360 Grad bewegliche Metallrohr kommt einem dabei ebenfalls zugute und leuchtet jeden Bereich aus.

Grandios bewertete Leselampe für unter 10 Euro: Lohnt sich der Deal?

Amazon reduziert die wiederaufladbare Leselampe gerade um satte 39 Prozent. Dadurch musst du nur noch 9,68 Euro dafür zahlen. Und das ist ein Top-Preis für das Gadget, das allein im vergangenen Monat mehr als 4.000 Mal gekauft wurde. Wer mehr als 39 Euro im Warenkorb hat, zahlt außerdem keine Versandkosten. Laut Preisvergleich ist die Leselampe derzeit zudem in keinem anderen Shop so günstig zu haben.