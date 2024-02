Ecovacs zählt im Bereich Saugroboter auf jeden Fall zu den Top-Marken und konnte bei uns in verschiedenen Tests immer wieder hervorragende Bewertungen abstauben. Wenn du selbst in den Genuss eines hochwertigen Haushaltshelfers kommen möchtest, liefert dir MediaMarkt jetzt das perfekte Angebot. Der Ecovacs Deboot N10 PLUS liefert dir eine hohe Saugleistung samt nützlicher Wischfunktion und kann sich dank der mitgelieferten Absaugstation ebenso selbst reinigen. Und das Beste: MediaMarkt haut den Saugroboter jetzt für unschlagbare 379 Euro raus. Wir schauen uns das Angebot in diesem Artikel genauer an.

Saugen, Wischen & viele smarte Funktionen – Das bietet dir der Saugroboter

Der Ecovacs Deboot N10 PLUS bietet dir für den Angebotspreis von 379 Euro ein hervorragendes Gesamtpaket. Dabei punktet das Haushaltsgerät vor allem in der Kerndisziplin: dem effektiven Saugen deiner Böden. Der Saugroboter verfügt nämlich über eine starke Saugleistung von 4.300 Pa und navigiert sich dank der TrueMapping 2.0-Technologie stets gekonnt durch deine vier Wände. Dabei verhindert die Hinderniserkennung obendrein Kollisionen. Über die App kannst du dann noch viele Feinjustierungen vornehmen und etwa einen Wochenplan erstellen. Zusätzlich lässt sich der Saugroboter praktischerweise ebenso via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder dem Google Assistant bedienen.

Über die App hast du die volle Kontrolle über den Saugroboter

Der Ecovacs Deboot N10 PLUS kann jedoch nicht nur saugen, sondern auch wischen. Der Saugroboter nimmt dir also gleich zwei lästige Arbeiten im Haushalt auf einmal ab. Mit dem OZMO-Wischsystem zum Nasswischen wird dadurch selbst hartnäckiger Schmutz entfernt. Gleichzeitig bleiben deine Teppiche dank der automatischen Teppicherkennung trocken. Du kannst den Roboter also problemlos durch eine Wohnung mit verschiedenen Bodenarten schicken: Fliesen, Hartholzböden, Parkettböden, Teppiche und Laminate werden allesamt blitzeblank.

Der Saugroboter verfügt dabei mit eingeschalter Wischfunktion über eine maximale Laufzeit von rund 200 Minuten. Sobald dem kleinen Helfer die Power ausgeht, steuert er vollautomatisch die mitgelieferte Absaugstation an. Hier wird dann der Akku aufgeladen, während sich der Staubbehälter automatisch entleert. Den Wassertank musst du hingegen selbst entleeren und befüllen. Trotzdem wird dir hiermit eine Menge Arbeit abgenommen.

→ Ecovacs Deboot N10 PLUS für 379 Euro

Preis-Check: Hier gibt’s den Saug- und Wischroboter am günstigsten

Werfen wir abschließend noch einen kurzen Blick auf den Preis. Normalerweise ist der Saugroboter mit einem UVP von 499 Euro versehen. MediaMarkt streicht aber bis zum 26. Februar immerhin 24 Prozent vom Kaufpreis, wodurch nur noch 379 Euro auf der Rechnung stehen. Die Lieferung ist zudem komplett kostenfrei. Dadurch sorgt der Elektromarkt für ein unschlagbares Angebot – wie auch ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Wenn du also einen gleichermaßen preiswerten wie hochwertigen Saug- und Wischroboter samt Absaugstation suchst, lohnt sich der Deal auf jeden Fall.