Smart Plugs 30 Prozent reduziert: So machst du dein Zuhause smart und sparst Strom

Smarte WLAN-Steckdosen lassen sich ganz einfach in die normale Haussteckdose oder in eine Steckdosenleiste stecken. In dein Smart Home integriert, kannst du so die jeweils angeschlossenen Geräte aus der Ferne steuern. Sei es die Beleuchtung, der Fernseher, die Kaffee- oder die Waschmaschine. Was du mit den Smart Plugs im Angebot noch anfangen kannst und wie viel sie kosten, erfährst du hier.

WLAN-Steckdose im Angebot: Per Sprache steuerbar und automatisierbar

Vier WLAN-Steckdosen der Marke Eightree im Set kosten bei Amazon 34,99 Euro. Das sind 15 Euro beziehungsweise 30 Prozent weniger gegenüber dem regulären Preis von 49,99 Euro (UVP). Die Smart Plugs wurden mit 4,5/5 Sternen sehr gut bewertet und spiegeln eine hohe Zufriedenheit wider. Sie lassen sich entweder direkt per App ansteuern und darüber ein- und ausschalten oder per Sprachbefehl mit Alexa respektive Google Home.

WLAN-Steckdose im Angebot

So kannst du auch Zeitpläne und Szenarios einstellen, mit denen du bestimmte Geräte automatisierst. Beispiel: Morgens um 7 Uhr schaltet sich das Licht, der Wasserkocher und deine Kaffeemaschine ein. So wirst du besser wach und sparst wertvolle Zeit nach dem Aufstehen. Ein weiteres Szenario könnte folgendermaßen aussehen. Wenn du im Urlaub bist, schalten sich deine Lampen zu bestimmten Zeiten automatisch ein und aus. So denken Einbrecher, es sei jemand zu Hause und werden möglicherweise abgeschreckt.

Strom sparen und Schutz bei Gewitter mit Smart Plugs

Eingesteckte Geräte verbrauchen auch ungenutzt Strom. Schließt du deine Steckdosenleisten jeweils an einen Smart Plug und erstellst einen Zeitplan, können diese auch beispielsweise tagsüber eingeschaltet sein und nachts von allein ausgehen. Energie lässt sich aber auch mithilfe des integrierten Stromverbrauchsmessers sparen. Denn mit dessen Hilfe hast du einen viel besseren Überblick über den tatsächlichen Verbrauch deiner Geräte und kannst entsprechend handeln.

Weiterhin sind die smarten Steckdosen mit einem Überlastungsschutz und Schutz gegen Kurzschluss ausgestattet. So sicherst du deine angeschlossenen Geräte etwa auch im Fall eines einschlagenden Blitzes bei Gewitter. Bei Amazon bekommst du das 4er-Pack Smart Plugs jetzt im Angebot für 34,99 Euro und damit 30 Prozent reduziert.