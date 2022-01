Saugen und Wischen in einem Rutsch: Vorwerk Kobold VT300 im Set-Angebot

Bis zum 27. März bekommst du den leistungsstarken Kobold VT300 Bodenstaubsauger im Sauberkraft-Set plus für insgesamt 1.299 Euro. Hier sparst du ganze 130 Euro im Vergleich zum Einzelkauf aller enthaltenen Produkte. Das Set ist das richtige für dich, wenn du einen starken Staubsauger suchst, der dir das Leben erleichtert. Mit dem im Set enthaltenen SP600 Saugwischer saugst und wischst du nämlich ganz entspannt in einem Rutsch – und in der Hälfte der Zeit.

Kobold VT300: Der wendige und saugstarke Alleskönner

Der Kobold VT300 ist ein klassischer Bodenstaubsauger. Mit Schlauch und Kabel hat er eine Reichweite von fast elf Metern. Dank cleverer Zwei-Motoren-Technologie ist er besonders kraftvoll und beseitigt Schmutz im Handumdrehen. Bei der Benutzung überzeugt er vor allem dank seiner 360-Grad-Drehgelenke durch seine hohe Wendigkeit und Leichtgängigkeit. Darüber hinaus ist er sehr energiesparend, ohne Abstriche bei der Saugkraft zu machen.

Dieser Aufsatz erkennt automatisch den Untergrund

Neben dem VT300 bekommst du im Sauberkraft-Set plus die Kobold EB400 Automatik-Elektrobürste. Und diese hat folgenden Clou: Sie erkennt beim Staubsaugen den jeweiligen Boden und wählt automatisch die passende Einstellung.

Dadurch wird das Reinigungsergebnis noch besser und du musst nicht ständig zwischen verschiedenen Modi hin- und herschalten – eine echte Erleichterung. Der Aufsatz lässt sich einfach mit dem Hauptgerät kombinieren und macht dadurch aus dem Staubsauger einen wahren Allrounder.

Saugen und Wischen in einem Durchgang – Vorwerk zeigt, wie’s geht

Der Kobold SP600 Saugwischer rundet das Angebot-Set für den Hausputz hervorragend ab. Denn mit diesem Helferlein erleichterst du dir die Reinigung von klebrigem oder feuchtem Schmutz. Den Aufsatz bringst du einfach an deinem VT300 an und saugst und wischst so Hartböden ganz leicht in einem Rutsch. Der verbaute Wassertank macht dir die Reinigung dabei besonders entspannt. Er reicht für 60 Quadratmeter Bodenfläche und verhindert so, dass du ständig Wasser nachfüllen musst. Dem Schleppen schwerer Putzeimer sagst du damit Lebewohl.

Kobold SP600 Saugwischer im Einsatz

Im Sauberkraft-Set plus bekommst du außerdem eine Grundausstattung für den Hausputz mitgeliefert. Denn hier sind drei „Kobold MF600 Universal Reinigungstücher“, ein Reinigungsmittel „Koboclean Universal (500ml)“ sowie fünf „Kobold FP300 Premium-Filtertüten“ enthalten. Du brauchst keinen Wischaufsatz für den Kobold VT300? Dann ist das Sauberkraft-Set genau das Richtige für dich – bis zum 27. März zahlst du hierfür nur 869 Euro statt 961 Euro und sparst somit gut 90 Euro.